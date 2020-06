Nieuw corona-proof podium opent deuren

Deze zomer opent op initiatief van Theatergroep de Warme Winkel in nauwe samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond een speciaal ontworpen corona-proof theater & concertzaal, het Peepshow Palace. Het ontwerp bestaat uit twee verdiepingen van privécabines die rondom het podium zijn geplaatst. Tijdens het Peepshow Palace Festival in juli en augustus zullen zes dagen per week theatervoorstellingen en optredens van verschillende bands te zien en te horen zijn.



Het initiatief ontstond bijna twee maanden geleden bij De Warme Winkel nadat de anderhalvemetersamenleving was aangekondigd. Mede-artistiek leider Vincent Rietveld: “het is voor niemand leuk als een tribune maar voor een kwart bezet is: niet voor de artiest en niet voor het publiek, en bovendien onbetaalbaar”. De oplossing werd gevonden in het plaatsen van het publiek in een cirkel en een draaiend podium in het midden. Niet toevallig ook het ontwerp van peepshow theaters.



Het ontwerp is corona-proof omdat het publiek in eigen privécabines zit, maar kan ook veel compacter worden uitgevoerd. Daardoor wordt de afstand tussen het publiek en de artiesten niet te groot en kan er toch genoeg publiek komen om het geven van concerten en spelen van voorstellingen financieel haalbaar te maken.



De Warme Winkel beschikt niet over een eigen theater, daarom werd gezocht naar een theater of concertzaal die het aandurfde dit plan samen uit te voeren. De Brakke Grond bleek direct enthousiast en over een ideale geschikte zaal te beschikken. Bart Govaert (directeur de Brakke Grond) zegt: ”Nadat ook wij met de Brakke Grond drie maanden lang onze deuren noodgedwongen gesloten moesten houden, sprak dit spannende project van de Warme Winkel ons natuurlijk direct aan. Het biedt ons de kans om ondanks deze moeilijke tijden deze zomer alsnog op een heel originele manier programmatie mogelijk te maken. We willen hier dan ook met veel enthousiasme mee de schouders onder zetten”. Op dit moment wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de programmering die binnenkort bekend wordt gemaakt. Wel staat al vast dat De Warme Winkel de opening zal verzorgen.



Het ontwerp voor het coronatheater is ontwikkeld door ontwerper Prem Scholte Albers en decorbouwer Maarten Smids (Man met de Hamer), samen met en naar idee van De Warme Winkel. De capaciteit van het theater is 96 bezoekers per voorstelling, maar het ontwerp is modulair uit te breiden en te verkleinen. Er zijn zowel in Nederland als daarbuiten meerdere ontwerpen voor aangepaste publieksopstellingen voor theatervoorstellingen en concerten voor tijdens de coronacrisis gelanceerd. Meerdere hebben ook een cirkelvormige opstelling en/of gescheiden cabines. Zover bekend is dit echter het eerste speciale coronatheater dat ook echt gerealiseerd wordt.