Brexit: toch deal, maar gevolgen nog steeds enorm

De impact van Brexit op de technologische industrie is door het handelsakkoord iets verlicht. Doordat er afspraken zijn gemaakt over het vrije verkeer van goederen, zijn importtarieven en quota op goederen voorkomen. Ook de afspraken over een gelijk speelveld voorkomen dat de Britten oneerlijk kunnen concurreren op de Europese interne markt. Maar Brexit zal enorme impact hebben.



Handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk wordt door douaneformaliteiten veel moeilijker dan nu het geval is. Naast de administratieve last, het oponthoud en de chaos, die hopelijk van relatief korte termijn zal zijn, heeft Brexit op lange termijn grote negatieve impact op de economie van het VK. “De vraaguitval die hieruit voortkomt zal de technologische industrie hard raken. Bedrijven in onze sector handelen vaak in kapitaalgoederen, waarop het eerst bezuinigd zal worden,” zegt FME voorzitter Ineke Dezentjé.



Coulance



Veel bedrijven die zakendoen met het VK krijgen voor het eerst te maken met douaneformaliteiten, vergunningen en nieuwe productregelgeving. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor met name de midden- en kleine industrie (MKI) om te wennen aan de nieuwe procedures en deze in hun bedrijfsprocessen te verwerken. FME vraagt daarom om een ‘termijn van coulance’ waarin bedrijven niet direct geraakt worden als bepaalde formaliteiten niet helemaal duidelijk zijn. “De ‘devil is namelijk in the details’; door de razendsnelle onderhandelingen en de korte tijd die er nog is voor Europarlementariërs om de teksten te controleren en het verdrag te ratificeren, is de kans groot dat er na verloop van tijd nieuwe apen uit de mouw komen”, aldus Dezentjé.