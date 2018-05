Lars Seegers benoemd tot Chief Executive Officer Altran Netherlands

Altran heeft vandaag bekend gemaakt dat Lars Seegers per 1 juli wordt benoemd tot Chief Executive Officer van Altran Netherlands. Lars Seegers volgt Edwin Manten op, die Altran per 1 september zal verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij een ander bedrijf.



Seegers is momenteel Chief Operating Officer en zal de missie van continuïteit, groei en positionering van Altran in Nederland voortzetten als marktleider in de dienstverleningssector op het gebied van engineering, research en development. Met meer dan 15 jaar ervaring in verschillende management rollen en een bewezen staat van dienst binnen het bedrijf, is Seegers een logische en geschikte opvolger van Manten.



Lars Seegers: "Ik ben verheugd en gedreven om ons bedrijf naar de volgende fase te brengen en ik wil Edwin Manten graag bedanken voor het succesvol leiden van het bedrijf gedurende een bijzondere periode van meerdere overnames en integraties."



Over Altran

Altran geldt – na de overname van Aricent - als de onbetwiste wereldleider in engineering en R&D dienstverleningssector. Het bedrijf biedt klanten ongeëvenaarde toegevoegde waarde waar het gaat om transformatie- en innovatiebehoeften. Altran werkt met zijn klanten nauw samen van het eerste prille concept tot aan de industrialisatie, om samen de producten en diensten van morgen uit te vinden. Al meer dan 30 jaar levert het bedrijf expertise op het gebied van lucht- en ruimtevaart, automotive, defensie, energie, finance, life sciences, railinfra en telecommunicatie. De acquisitie van Aricent breidt het leiderschap uit naar semiconductor, digital experience en design innovation. In totaal bedroeg de omzet van Altran en Aricent in 2017 € 2,9 miljard, met zo’n 45.000 werknemers actief in meer dan 30 landen.



https://www.altran.com/



Please find enclosed the English version from this press release on https://www.perssupport.nl/