Webinar Innovatiekracht in de zorg: van potentie naar praktijk

Op 10 oktober 2019 organiseert Alles is Gezondheid een webinar over innoveren in de zorgsector. Doen zorgorganisaties het goed of moeten we kleur bekennen en innovatie in Nederland over een hele andere boeg gooien? Onderzoeker Geertje van de Ven, innovatiemanager Suzanne Verheijden en ondernemer Rachelle van de Linden kijken naar wat wel en niet van de grond komt.



Uit vergelijkend onderzoek met Nederlandse topsectoren blijkt dat de zorg relatief hoog scoort op innovatiekracht (FWG Monitor Innovatiekracht 2019). Maar liefst 74% van de deelnemende zorgorganisaties valt in de categorie ‘koploper’ of ‘ontwikkelaar’. Zowel op technologische als sociale innovatie scoort de sector goed. De potentie is in elk geval aanwezig.



Toch horen we ook andere geluiden als het gaat om zorginnovatie in de praktijk. Zoals: de beschikbare gelden gaan teveel naar de uitvoering van de zorg, de financiering van ziekte staat gezondheid in de weg, gebrekkige samenwerking in de keten houdt transformatie tegen, de adoptie van digitale innovaties verloopt traag en zorgbestuurders richten zich teveel op de continuïteit van de eigen organisatie.



Inhoud



De vraag in dit webinar is hoe (zorg)organisaties en -professionals de potentiële innovatiekracht in de praktijk kunnen toepassen. Wat moet er veranderen in het Nederlandse zorglandschap om de transformatie van de zorgsector te bevorderen? In de uitzending gaan we gaan in op:



-In hoeverre is het beeld dat de zorg een sector is die voorloopt herkenbaar?



-Wat zijn struikelblokken bij (zorg)organisaties in vernieuwingen?



-Hoe landen innovaties op de werkvloer (bij de professional)?



-Heeft de sector behoefte aan meer disruptie en nieuwe businessmodellen?





Sprekers



-Geertje van de Ven is manager R&D bij onderzoeks- en adviesbureau FWG waar ze haar kennis inzet voor een betere zorgpraktijk. Geertje is gespecialiseerd in trendstudies en praktijk- en evaluatieonderzoek.



-Suzanne Verheijden is o.a. eigenaar van bureau Strakz en strategisch innovatieadviseur bij ‘s Heeren Loo Zorggroep voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking. In haar werk richt z zich veelal op de zorg van de toekomst en het benutten van technologie.



-Rachelle van der Linden is creatief innovator en ondernemer bij Creatinc. en specialist in klantgedreven vernieuwingen in bestaande sectoren. Ze stond aan de wieg van o.a. EnergieDirect en Knab bank.





Hans Christiaanse van Alles is Gezondheid is gespreksmoderator.



Het webinar vind plaats op donderdag 10 oktober van 14:00 - 15:00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden via deze link: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-innovatiekracht-in-de-zorg/