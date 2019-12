Voornemen om af te vallen in 2019 (weer) mislukt

Afvallen; het staat jaar in, jaar uit hoog op de lijstjes met goede voornemens, maar ook in 2019 is het voor veel mensen weer bij een voornemen gebleven. Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat naast afvallen ook stoppen met roken massaal mislukt is in 2019.



Ongeveer zestig procent van de mensen die op 1 januari besloten af te vallen of te stoppen met roken is niet geslaagd in die missie. Nog eens 55 procent slaagde niet in het voornemen eerder naar bed te gaan. Er zijn ook voornemens die door een, nipte, meerderheid wel volgehouden worden: minder alcohol drinken en meer bewegen/sporten wordt door 53 procent volgehouden.



Vooral vijftigers falen



Op 1 januari begon 46 procent van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder met afvallen. Dertigers waren het vaakst succesvol, 48 procent geeft in het onderzoek van Happy Weight aan dat het hen gelukt is af te vallen. Vooral vijftigers faalden, bijna zeventig procent gooide voortijdig de handdoek in de ring.



“Goede voornemens werken niet, het wordt opnieuw bevestigd door ons onderzoek”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight. “Een blijvend gezond gewicht bijvoorbeeld wordt alleen bereikt door een structurele verandering van eet- en leefgewoonten. Bevliegingen en diëten zijn gedoemd te mislukken. Zonder concreet ‘als-dan-plan’ en zonder helder doel ga je het niet redden.”



Helft Nederlanders te zwaar



In 2018 had ruim vijftig procent van de volwassen Nederlanders overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (53 tegen 47 %), bij obesitas is het juist andersom (mannen 13, vrouwen 17%). Zowel bij mannen als bij vrouwen komt overgewicht vaker voor als de leeftijd stijgt; van 33 procent in de leeftijdscategorie 18-34 jaar tot 59 procent bij 65-plussers.



Overgewicht vertoont al jaren een stijgende lijn. Terwijl nu de helft te zwaar is, had in 1990 nog maar 35 procent van alle Nederlanders overgewicht. Het aantal mensen met obesitas is ondertussen meer dan verdubbeld (van 6 naar 15%).