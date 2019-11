Nijhof-Wassink BVBA en D.V.M. Trans BVBA bundelen logistieke krachten

Op 2 december 2019 starten D.V.M. Trans uit Esen-Diksmuide (België) en de divisie Feed Logistics van Nijhof-Wassink een intensieve samenwerking voor het transport van veevoeders.



“Onze activiteiten in België maken een positieve ontwikkeling door. Het is daarbij van groot belang dat we een onberispelijke service aan onze klanten blijven bieden. Om vlotte communicatie met onze klanten en hun afnemers mogelijk te maken werken we straks vooral met Belgische chauffeurs en management. De lokale binding met de regio Vlaanderen is hierin voor onze klanten en onze medewerkers erg belangrijk. De samenwerking met D.V.M. Trans past bij onze ambities. D.V.M. Trans is een bekende speler in de landbouwsector in Vlaanderen. Service staat ook bij hen helemaal boven aan. Een bewijs hiervan is dat ze in 2019 de winnaar waren van de Transport Gazellen prijs.



Samen willen wij de veevoederfabrikanten in België nog beter ondersteunen. Door deze strategische samenwerking breiden wij het aantal standplaatsen, beschikbare vloot en het contact met de lokale markt nog verder uit. Deze samenwerking past bij onze strategie die wij in heel Europa toepassen, het samenwerken met andere transport partners zit in ons DNA. Met het aanbieden van transport en planning geven we de klant niet alleen extra flexibiliteit en service, maar ook de zekerheid van transport en efficiency in kosten”, aldus Martin Schoemaker, General Manager Feed Logistics Nijhof-Wassink.



“Nijhof-Wassink investeert net zoals wij in de samenwerking met de klant en haar partners. Voor ons is dit een belangrijk item, waardoor we de handen inéén slaan. Hun visie en hun bedrijfscultuur stroken met die van ons, waardoor we kunnen spreken van een samenwerking op lange termijn. Hierdoor kunnen we nog dichter bij de klanten en hun afnemers komen, zodat we samen een onberispelijke service kunnen garanderen. Samen kunnen wij er alleen maar sterker uit komen”, aldus Vanoverberghe Dieter, zaakvoerder van D.V.M. Trans BVBA.