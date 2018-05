Broker STX groeit sterk en stelt meer dan 20 nieuwe medewerkers aan

STX, de in Amsterdam gevestigde internationale broker en liquiditeitsverschaffer, maakt op dit moment een sterke groei door. Dit jaar zijn al vijftien nieuwe sales traders aangetrokken, en alleen al deze week zijn er al vijf, afkomstig van voormalige Wallich & Matthes, begonnen bij STX. In totaal telt STX in Amsterdam nu 85 werknemers. Het bedrijf is actief op de geld- en kapitaalmarkt en in ‘groene’ commodities (zoals biobrandstof en duurzame energiecertificaten). In deze laatste categorie is STX veruit marktleider in Europa. De onderneming ziet nu een sterke groei bij de financiële tak, die zich richt op het aantrekken, plaatsen en bemiddelen van financieringen, obligaties, leningen en deposito’s. STX heeft in totaal nog meer dan twintig vacatures open staan.



Vanuit Amsterdam bemiddelt STX met personeel afkomstig uit meer dan twintig landen in de handel in gespecialiseerde producten door heel Europa, waarbij het streven is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in minder liquide markten. “Er zijn genoeg groeimogelijkheden voor een gespecialiseerde marktpartij als de onze. Wij werken met lokale landenteams die klanten in hun eigen taal bedienen. Met de meer dan twintig nieuwe medewerkers, hebben we slechts voor de helft in onze behoefte kunnen voorzien. De andere helft staat nog open. Het is lastig om gespecialiseerd talent te vinden dat de Europese talen van huis uit beheerst, en voldoende marktkennis heeft.”, aldus Philip van Dijk, directeur van STX.



STX is in 2005 opgericht en was een van eerste spelers die zich bezighield met de handel in emissierechten. Het bedrijf breidde zich daarna snel uit in groene commodities zoals biogas, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en energiecertificaten.



De handelstak in financiële producten werd in 2013 toegevoegd en is actief in het verzorgen en plaatsen van financieringen voor de publieke en private sector (gemeentes, zorg, woningbouwcoöperaties en bedrijven). Daarnaast is STX gespecialiseerd in het onderhouden van de markt en bemiddelen van reeds geplaatste leningen en obligaties. Het is voor dit gedeelte van STX dat de meesten van de deze week begonnen sales traders, zijn aangetrokken. “Wij doen meer dan alleen bancaire financiering regelen en kunnen partijen ook begeleiden richting de kapitaalmarkt in hun zoektocht naar langjarige financiering. En dat is inclusief het verzorgen van ratings en onderhouden van een secundaire markt”, aldus Philip van Dijk.



www.stxgroup.com