Expositie: A Sheet of Paper Can Become a Knife

Het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling kondigt met trots de opening aan van A Sheet of Paper Can Become a Knife, een thematische tentoonstelling met tien internationale kunstenaars, op 8 november 2018 in de Prince Claus Fund Gallery. Het werk van deze hedendaagse kunstenaars is verbonden door de strijd tegen geweld. Alle deelnemende kunstenaars zijn Prins Claus laureaten en exposeren voor het eerst gezamenlijk in de Prince Claus Fund Gallery in Amsterdam.



De titel van de tentoonstelling, A Sheet of Paper Can Become a Knife, is geïnspireerd op een gedicht van schrijver Tsering Woeser (China/Tibet) en suggereert dat alles een wapen kan worden —onverklaarbaar en zonder waarschuwing. Curator Selene Wendt licht toe: ‘De titel resoneert als een krachtige metafoor voor de nabijheid en dreiging van geweld overal ter wereld. De verhalen van geweld en onderdrukking die in de tentoonstelling tot uiting komen tonen een diep verontrustend collectief narratief van sociale onrechtvaardigheid. Hoewel de primaire focus ligt op de hedendaagse samenleving, laat het wrede gewicht van de geschiedenis zich krachtig voelen. De verhalen die zich ontvouwen laten opvallende overeenkomsten tussen diverse vormen van geweld zien, los van de locatie.’



De tentoonstelling omvat uiteenlopende kunstvormen waaronder fotografie, video, installaties, sculpturen, textiel, en werk op papier. De werken variëren van geborduurd textiel van Teresa Margolles (1963, Mexico, Prins Claus laureaat 2012); een fotoserie van vrouwelijke guerrilla strijders van de FARC in Colombia van Newsha Tavakolian (1981, Iran, Prins Claus Hoofdlaureaat 2015); gegalvaniseerde stalen sculpturen van Naiza Khan (1968, Pakistan, Prins Claus laureaat 2013), en een installatie van FX Harsono (1949, Indonesië, Prins Claus laureaat 2014). De expositie toont ook werk van Regina José Galindo (1974, Guatemala, Prins Claus laureaat 2010); Oscar Muñoz (1951, Colombia, Prins Claus laureaat 2013); David Goldblatt (1930-2018, Zuid-Afrika, oprichter van Hoofdlaureaat van de Prins Claus Prijs 2018 Market Photo Workshop); Zanele Muholi (1972, Zuid-Afrika, Prins Claus laureaat 2013); Amar Kanwar (1964, India, Prins Claus laureaat 2017), en Cildo Meireles (1948, Brazilië, Prins Claus laureaat 1999). Tsering Woeser, de schrijver en blogger wiens gedicht de bron van inspiratie was voor de tentoonstelling, ontving de Prins Claus Prijs in 2011 (1966, Tibet/China).



Over de curator: Selene Wendt is een onafhankelijk curator, schrijver, en oprichter van The Global Art Project, dat is opgezet ter promotie van hedendaagse kunst dwars door geografische grenzen heen, met een bijzondere focus op kunstenaars uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Afrika. Ze is al jarenlang adviseur van het Prins Claus Fonds.



Wendt zal op 8 november aanwezig zijn bij de opening en tijdens het Amsterdam Art Weekend om bezoekers een inleiding te geven bij de tentoonstelling.



A Sheet of Paper Can Become a Knife



Prins Claus Fonds Gallery



Herengracht 603



1017 CE Amsterdam



Gratis toegang







Opening tentoonstelling:



Donderdag 8 november 17.30-20.30 uur



Openingstijden:



Maandag tot en met vrijdag 10.00 – 17.00 uur



9 november 2018 tot en met 26 april 2019



Speciale openingstijden tijdens Amsterdam Art Weekend:



Vrijdag 23 november 10.00-20.00 uur



Zaterdag 24 & zondag 25 november 12.00-18.00 uur



Over het Prins Claus Fonds:



Het Prins Claus Fonds steunt, verbindt en eert kunstenaars en cultural practitioners in gebieden waar culturele expressie onder druk staat. De Prins Claus Prijzen eren uitzonderlijke individuen en organisaties van wie het werk een positieve impact heeft op hun samenleving.



princeclausfund.org