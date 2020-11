'Mantelzorgers moeten financiële en educatieve ondersteuning krijgen'

Dit is een expertquote van Eveline Wouters van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Dag van de Mantelzorg | ANP



Er wordt een groot beroep gedaan op mantelzorgers, aldus Eveline Wouters lector Health Innovations and Technoloy bij Fontys Hogescholen. Doordat de zorg voor hun naasten vaak ook door meerdere professionals wordt verleend, spelen zij daarnaast een spilfunctie als zorgcoördinator.



Tegelijkertijd wordt hun rol niet volwaardig ingeschat, zowel qua zwaarte, financiering en expertise. Ook het ‘gedoe’ rondom persoonsgebonden budgetten heeft hier niet gunstig aan bijgedragen.



Voor het duurzaam kunnen functioneren als mantelzorger dienen zij beschouwd te worden als volwaardig lid van het zorgteam, en als zodanig ook financiële en educatieve ondersteuning te krijgen.



Eveline Wouters is professor gezondheidsinnovaties en technologie bij Fontys.