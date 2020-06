Elske Doets openhartig in podcast met Twan Huys over nieuw boek Bloei

In een openhartige podcast met Twan Huys spreekt Elske Doets over haar nieuwe kijk op economische voorspoed. Bloei in plaats van groei, is het thema van het nieuwe boek van de zakenvrouw – ‘Bloei’ – dat vanaf 20 juni verkrijgbaar is.



Het zijn de studenten van haar eigen Young Lady Business Academy die Elske Doets hebben geïnspireerd tot het schrijven van haar nieuwe boek Bloei, vertelt ze aan Huys. ,,Zij hebben mij de ogen geopend en me doen inzien dat niet alles kan worden opgelost met groei.”



Digitale boeklancering



Doets wandelt graag en kwam op het idee om Huys mee op pad te vragen nadat ze zijn boek over wandelingen had gelezen. Het klikt, en samen wandelen ze door de bossen bij Bergen, de woonplaats van Elske Doets. In feite is de podcast een digitaal alternatief voor een reguliere boeklancering die als gevolg van de coronacrisis niet kan doorgaan. Het is een uniek document geworden waarbij de luisteraar het idee heeft van nabij mee te wandelen met Huys en Doets.



In de podcast van ruim veertig minuten hoor je hoe Huys en Doets, terwijl ze genieten van de schitterende natuur, verzeild raken in een dialoog over groei, bloei en het zakendoen in deze tijden van crisis.



In haar nieuwe boek ‘Bloei’ schetst Doets de contouren van een economie in de ‘volgende fase’ die levensgeluk niet langer als een bijproduct van welvaart beschouwt, maar als de absolute kern.



Young Ladies



Daarbij neemt ze de ideeën en energie van de getalenteerde Young Ladies – die uitgebreid aan het woord komen – als leidraad. ‘Ik keer me in dit boek niet tegen het verschijnsel groei, maar tegen het automatisme van de nadruk op groei. En tegen de eenzijdigheid van die nadruk’, aldus Doets.



Doets neemt tijdens de wandeling met de gerenommeerde interviewer Huys geen blad voor de mond. Zelf erkent ze kwetsbaar te zijn met Doets Reizen, haar op Noord-Amerika gericht reisbureau, maar ook is ze kritisch op de wijze waarop de KLM zich uit de nesten probeert te werken. Het maakt de podcast tot een inspirerend document dat uitnodigt om het boek ter hand te nemen.



De podcast is te beluisteren op platformen van Spotify en Apple.



Beluister de hele podcast hier:



Spotify: https://spoti.fi/2YFlqa1



Apple: https://apple.co/3e6CcW0



Meer info: https://www.elskedoets.nl