Wethouder feliciteert studenten Verzorgende-IG met unieke samenwerking

Een eerste lichting van 13 Almeerders is begonnen met een nieuwe opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bij MBO College Almere. Wethouder Froukje de Jonge en Hannie van Loon, directeur van het UWV, kwamen de studenten persoonlijk feliciteren bij de start van het studiegedeelte van hun werk/leertraject (beroepsbegeleidende leerweg, BBL). De opleiding en de start met deze Almeerders is het resultaat van een samenwerking van Zorggroep Almere, ROC van Flevoland, UWV en de gemeente. Hiermee vinden Almeerders via de opleiding gegarandeerd een baan.



Zorggroep Almere zat te springen om geschoold personeel en biedt dus een baangarantie. Het aantal mensen dat een diploma haalt is namelijk niet voldoende om de vraag naar goed opgeleid personeel in de zorg in te vullen. Daarom heeft de Zorggroep contact opgenomen met werkgeversdienstverlening Flevoland en MBO College Almere. Samen hebben zij een wervings- en selectieprocedure opgestart. Zo’n 50 kandidaten met een bijstand- of WW-uitkering hebben deelgenomen aan het selectietraject. Uiteindelijk kwamen er 8 kandidaten vanuit de gemeente Almere en 5 kandidaten vanuit het UWV in aanmerking voor deze combinatie van werk en opleiding.



Wethouder Participatie, Werk en Inkomen Froukje de Jonge denkt dat dit een goed voorbeeld is waarin werkgever, overheid en onderwijs de toenemende nood en het stijgende tekort in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt gericht aanpakken.



Studenten drie jaar gegarandeerd werk



De studenten zijn begonnen met een proefplaatsing van 3 maanden bij de Zorggroep. Student Christel is enorm blij met deze kans. Eerder volgde zij een doktersassistente-opleiding, maar moest deze afbreken omdat zij geen stageplek vond. “Met deze combinatie kan ik een opleiding volgen en meteen aan het werk in de zorg.” Zij en haar medestudenten kregen uit handen van Mark Vlasblom, voorzitter van de directie van MBO College Almere, een rugzak cadeau als stimulans om dit traject succesvol te doorlopen. De deeltijdopleiding bij MBO College Almere duurt 2 ½ jaar en voor de duur van het traject hebben de studenten een contract bij de Zorggroep van 3 jaar.