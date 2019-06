Op ontdekkingsreis met Gooi en Vecht in 360⁰ Virtual Reality

BUSSUM - In 2017 is het innovatieve project met de grootste 360⁰ luchtfoto ooit gelanceerd: GooiVechtinVR. Op een innovatieve manier die nog nooit eerder op deze schaal in cultureel en toeristisch Nederland is vertoond, krijgt de bezoeker van de website GooiVechtinVR sindsdien een optimale beleving van vestingstad Muiden, het Muiderslot en Forteiland Pampus. In 2018 heeft Toerisme Gooi & Vecht de website uitgebreid met Virtual Reality beelden van Naarden Vesting, rivier de Vecht met haar vele buitenplaatsen, en het Loosdrechts Plassengebied. Stuk voor stuk fenomenale beelden die inspireren tot een werkelijk bezoek aan de regio.



GooiVechtinVR.nl



Om de digitale beleving compleet te maken, zijn verschillende technologieën samengebracht: 360˚ film- en fotografie, drone-technologie en Virtual Reality. Een speciale drone maakt superhoge resolutie luchtfoto’s van bezienswaardigheden in Gooi & Vecht. Op de website GooivechtinVR is het beginpunt één van deze 360⁰ luchtfoto’s in de regio, bijvoorbeeld van een van de best bewaard gebleven vestingsteden in Europa – Naarden Vesting. Vanuit Naarden Vesting is het heerlijk digitaal vertoeven met het Gooimeer aan de horizon. Ook is er de mogelijkheid om in te zoomen op de Grote Kerk, het Stadhuis en de Utrechtse Poort. Heb je de omgeving van Naarden helemaal verkend, zoom dan uit en vertrek met één klik richting Muiden, Pampus, de Vecht of het Loosdrechts Plassengebied.



Uitbreiding GooiVechtinVR



In 2019 breidt GooiVechtinVR uit met waanzinnige beelden van andere welbekende en onontdekte pareltjes in de regio. Binnenkort ontdek je ook Blaricum, de buitenplaatsen van ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp vanuit de luie stoel. Beleef de regio als nooit tevoren en plan een bezoek om de mooiste bezienswaardigheden ter plekke te ontdekken.



Je vindt de Virtual Reality beelden van Gooi en Vechtstreek op www.GooiVechtinVR.nl. Voor nadere informatie over bezienswaardigheden in Gooi & Vecht, zie www.vvvgooivecht.nl.