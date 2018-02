Uitnodiging première De hereniging van de twee Korea's (za 10 maart)

Met veel plezier nodigen we u uit voor de feestelijk première van De hereniging van de twee Korea’s. Artistiek leider Eric de Vroedt regisseert deze voorstelling van de Franse schrijver Joël Pommerat met een groot ensemble. Een voorstelling met 20 scènes over de liefde. Geniet van de voorstelling en de swingende afterparty.



Première /// De hereniging van de twee Korea's



zaterdag 10 maart /// 20.15 uur



Koninklijke Schouwburg /// Korte Voorhout 3, Den Haag



aanmelden https://hetnationaletheater.typeform.com/to/Q1zsrn



De hereniging van de twee Korea's



De hereniging van de twee Korea's is een wervelende en licht absurdistische voorstelling over de lusten en lasten van de liefde. De prille liefde, uitgedoofde liefde, verboden liefde, liefde tussen vrienden, nooit vergeten liefde. Negen acteurs spelen 51 rollen in een voorstelling die tintelt als een glas champagne!



Wij hopen u zaterdag 10 maart van harte te verwelkomen.