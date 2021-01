Mokken bedrukken, een persoonlijk geschenk

Relatiegeschenken zijn een attente manier om een betere band met relaties te krijgen en voor meer naamsbekendheid te zorgen. Er zijn verschillende producten die hiervoor geschikt zijn, waaronder bijvoorbeeld een mok. Wilt u uw relaties of personeel ook een mok geven om uw waardering te laten blijken? Laat dan mokken bedrukken met uw eigen bedrijfsnaam of logo. Zo kan men straks een heerlijk kopje koffie of thee drinken uit uw mok.



Een mok bedrukken als relatiegeschenk



Veel mensen drinken dagelijks meerdere koppen koffie of thee. Een mok wordt dan ook veelvuldig gebruikt. Hierdoor is dit een zeer geschikt relatiegeschenk. Men neemt de koffiemok misschien wel mee naar het werk of gebruikt deze thuis. Uw bedrijfsnaam zal in ieder geval regelmatig gezien worden op een mok. Anderen zullen dit natuurlijk ook zien, waardoor mokken bedrukken als relatiegeschenk u extra reclame op gaat leveren. Verder zullen mensen het waarderen om een cadeau te krijgen waar ze ook echt wat aan hebben. Dit kan ervoor zorgen dat er op een positieve manier aan uw bedrijf wordt teruggedacht. U kunt de mokken bedrukken met een logo, maar ook met een slogan of zelfs de (voor)naam van uw relaties. Zo heeft iedereen z’n eigen mok op kantoor.



Mokken bedrukken voor op kantoor



Het kan een mooi detail zijn om uw personeel op kantoor mokken te geven met daarop de bedrijfsnaam. Op kantoor wordt regelmatig koffie of thee gedronken, waardoor er bij het meeste personeel wel een mok te vinden zal zijn op het bureau. Wanneer deze mokken uw logo hebben ziet het geheel er georganiseerd en netjes uit. Voor het personeel zelf kan het ook fijn zijn om een mok te krijgen die ze kunnen gebruiken tijdens het werk. Mokken zijn dan ook praktische cadeaus die een positief gevoel zullen oproepen bij de ontvanger.



Diverse mokken om uit te kiezen



Wilt u mokken bedrukken voor uw relaties? Dan kunt u uit verschillende soorten kiezen. Zo heeft u de keuze uit verschillende materialen, zoals keramiek of porselein. Ook kunnen de mokken in diverse kleuren gemaakt worden. U kunt natuurlijk kiezen voor een neutrale kleur, zoals wit, maar het kan ook slim zijn om voor een kleur te gaan die past bij uw logo.



Wilt u liever iets anders cadeau doen dan een traditionele koffiemok? Dan kunt u bijvoorbeeld ook een drinkbeker of koffiebeker overwegen. Deze kunnen makkelijk meegenomen worden wanneer iemand onderweg is. Dit kan handig zijn voor mensen die veel reizen of voor werknemers die vaak buiten aan het werk zijn.



Uw eigen mokken bedrukken



De mokken bedrukken is een belangrijke stap in het maken van het relatiegeschenk. U wilt natuurlijk wel dat uw bedrijfsnaam of logo duidelijk te zien is op het cadeau. Loopper kan u hierbij helpen. Er is een ruim aanbod met mokken beschikbaar waarop uw logo gedrukt kan worden. Een team van grafische ontwerpers zorgt ervoor dat het geheel er goed uit komt te zien. U krijgt altijd eerst een gratis digitaal drukproef-ontwerp, zodat u weet wat het eindresultaat wordt en u eventueel nog om aanpassingen kunt vragen. Zo weet u zeker dat u straks mokken aan uw relaties kunt geven waar u tevreden mee kunt zijn.