Eerste tentoonstelling in 35 jaar opent 17 maart a.s.



Zaterdag 17 maart opent de overzichtstentoonstelling Erich Wichman, vrije radicaal in Expo 7/8 van het Centraal Museum Utrecht, de eerste overzichtstentoonstelling over deze kunstenaar in 35 jaar. Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u contact opnemen met Whitley Pothuizen of Jacqueline Rutten via wpothuizen@centraalmuseum.nl of jrutten@centraalmuseum.nl, telefoonnummer +(31) (0)30 23 62 385.