Jeans Centre en Jumbo komen beide met een eigen actie voor Make-A-Wish

De kersttrui maakt wensen waar



Jeans Centre en Jumbo Supermarkten komen met de feestdagen ieder met hun eigen kersttruivoor Make-A-Wish Nederland. In de winkels van de Jeans Centre zijn vanaf 6 december modische ‘goede’ kersttruien verkrijgbaar, terwijl Jumbo juist gaat voor de komische variant van de kersttrui. Met elke verkochte trui, kunnen er nog meer wensen voor kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte in vervulling gaan.



“Het past prachtig in de kerstgedachte om juist in deze periode de handen ineen te slaan om goed te doen voor anderen. Dat doen Jeans Centre en Jumbo en wij zijn er enorm trots op dat deze twee mooie A merken samen in actie komen voor Make-A-Wish.” - Hanneke Verburg, Algemeen Directeur Make-A-Wish Nederland -



Jeans Centre - Jeans Centre lanceert op 6 december de ‘goede’ kersttrui voor zowel dames als heren als alternatief voor de vele ‘foute’ kersttruien die we in december zien. De ‘goede’ kersttrui, speciaal ontworpen voor Make-A-Wish, viert de positieve gedachte van de feestdagen en benadrukt dat dit de periode is voor barmhartigheid en compassie naar de medemens. Goed doen en er goed uit zien, kan hiermee heel goed samengaan. De truien zijn en in dames en heren variant voor €39,99. Ze zijn verkrijgbaar in de filialen en op de website van Jeans Centre. Van elke verkochte ‘goede kersttrui’ wordt 50% gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland



“ Toen één van onze medewerkers met het idee van de ‘goede’ kersttrui kwam, hebben we dit meteen verder uitgewerkt met Make-A-wish. We zijn erg enthousiast over het resultaat en hopen met deze samenwerking zoveel mogelijk wensen uit te laten komen.” - Michelle van Herk-Hendricx, Marketing Manager bij Jeans Centre.-



Jumbo - Ook de kersttrui van Jumbo Supermarkten is vanaf 6 december te koop in alle Jumbo supermarkten en kost €9,99. Er zit een uitwasbare textielstift bij, zodat je zelf de kerstwens op de trui kunt afmaken: “Alles wat ik voor Kerst wil is…”. Vanuit die gedachte is de samenwerking met Make-A-Wish Nederland ook ontstaan: Jumbo klanten kunnen door een trui te kopen voor hun eigen kerstwens, bijdragen aan het uitkomen van wensen van ernstig zieke kinderen. Jumbo doneert de gehele winst aan Make-A-Wish Nederland.



“Wij vinden de foute-kersttruien-trend heel leuk, en we koppelen dat graag aan iets heel belangrijks, onze toekomst. Met de winst van de Kersttruien maken al die Jumbo klanten dromen waar van ernstig zieke kinderen in Nederland. Bij Jumbo geloven we in die kerstgedachte, en deze kersttruien actie past daar volledig bij.” - Roy van Keulen, Executive Director Marketing bij Jumbo Supermarkten B.V.-