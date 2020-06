BOVAG: versterk subsidie elektrische auto met slimme slooppremie

BOVAG is content dat particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen of leasen tijdelijk een aanschafsubsidie kunnen krijgen. Tot nu toe was stimulering voorbehouden aan zakelijke rijders in de vorm van een lagere bijtelling; nu wordt elektrisch rijden ook bij particulieren gestimuleerd. BOVAG pleit ervoor om de EV-subsidie te versterken met een slooppremie voor de oudste diesels, zodat de overheid twee vliegen in één klap slaat als het gaat om versnelde vergroening van het Nederlandse wagenpark.



Elektrische personenauto’s met een aanschafprijs tussen € 12.000 en € 45.000 komen in aanmerking voor een aanschafpremie, mits gekocht door een particulier dan wel in een constructie met private lease. Voor een nieuwe elektrische personenauto geldt een premie van € 4.000 en voor een gebruikte € 2.000. Bij private lease wordt dat bedrag gedurende de looptijd verrekend in het maandbedrag.



Klimaatakkoord



Wat BOVAG betreft goed dat de regeling nu definitief is en dat particulieren per 1 juli de aanschafpremie kunnen aanvragen voor auto’s die ze vanaf vandaag aangeschaft of geleast hebben. Dat geeft echt perspectief aan de particuliere rijder die bovengemiddelde interesse heeft in elektrisch rijden. En het past bij de doelen van het Klimaatakkoord.



Versnelde vergroening



Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Zou het niet mooi zijn als we deze EV-aanschafsubsidie kunnen aanvullen met een slooppremie? Je ruilt je oude diesel in en koopt er een mooie gebruikte EV voor terug. Of je kiest een gloednieuwe via private lease. Dan wordt elektrisch rijden voor nog meer mensen bereikbaar. En je doet het milieu er ook een groot plezier mee, want je zet de vergroening van het wagenpark in een hogere versnelling. Natuurlijk moet je ook een veel schonere benzine-occasion kunnen terugkopen. Onze ideeën voor zo’n sloopregeling liggen al een tijdje in Den Haag, we hopen dat het kabinet er snel werk van maakt. In het kader van de kick-start van de economie is iedereen op zoek naar stikstofruimte. Als het gaat om wegverkeer is dit de maatregel die het meeste oplevert aan reductie van stikstofuitstoot. Ik zeg: pak die kans.”