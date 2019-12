Oudejaarsavond in Brazilië



Een ervaring voor het leven



Heb je er ooit aan gedacht om oudejaarsavond in Brazilië door te brengen? Oud en nieuw vieren in Rio de Janeiro is een ervaring voor het leven. Dit wereldwijde bekende evenement trekt elk jaar miljoenen mensen op het strand van Copacabana Beach.



Oudejaarsavond op het strand van Copacabana is het grootste oud en nieuw feest van Brazilië. Het feest is gratis en wereldwijd bekend om de hoeveelheid mensen op het strand, de promenade en straten en om de beroemde en verbluffende vuurwerkshow.



Entertainment is gegarandeerd door de concerten van nationale en internationale zangers en de optredens van verschillende sambascholen. Drie podia zullen op het strand worden opgebouwd, waar artiesten uit verschillende muziekgenres zullen optreden. Degenen die niet in de buurt van de podia kunnen komen, kunnen de optredens op schermen langs de kust volgen.



Mocht je niet van grote menigten houden, kun je ook genieten van een feestje in één van de vele clubs die de stad te bieden heeft. Er is een grote diversiteit aan feestjes in de verschillende buurten van Rio. Hoewel je moet betalen om binnen te komen, hebben deze feestjes privébeveiliging en bieden een open bar met eten en drinken.



In Brazilië is oud en nieuw het moment om plannen te maken. Er zijn verschillende tradities die Brazilianen volgen om geluk te hebben in het komende jaar. Onder andere het eten van linzen, over zeven golven springen en witte kleding dragen.



Maar het belangrijkste is om de goede sfeer te behouden en te genieten van het feest, een ervaring voor het leven!



Over EMBRATUR



De Braziliaanse Dienst voor Toerisme (Embratur) is het agentschap van het Braziliaanse Ministerie van Toerisme dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het nationale toerismebeleid op het gebied van promotie, marketing en marketingondersteuning voor Braziliaanse toeristische bestemmingen, diensten en producten op de internationale markt. Embratur helpt bij het genereren van sociale en economische ontwikkeling voor het land door het vergroten van de stroom van internationale toeristen naar nationale bestemmingen.



