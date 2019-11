Trees for All herstelt Nederlands bos en plant ruim 83.000 bomen

Trees for All heeft de aanplant van ruim 83.000 bomen in het Waalse bos (Houten) en Bieslandse bos (Delft) mogelijk gemaakt. De afgelopen vier dagen hebben honderden mensen die donateur of partner zijn van Trees for All meegeholpen met bomen planten in deze twee bossen.



De boomplantdagen zijn een initiatief van Trees for All en worden georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. De boomplantdagen die van 26 november t/m 29 november plaatsvonden zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV.



Waalse bos en Bieslandse bos



In het Waalse bos en Bieslandse bos is ziek bos hersteld nadat de essentaksterfte in deze gebieden heeft toegeslagen. In beide bosgebieden is er opnieuw aangeplant met gemengd bos. Staatsbosbeheer zorgt voor het langdurige beheer van de nieuwe bosgebieden. Op 26 en 27 november heeft Koninklijke BAM Groep nv met zo’n 100 medewerkers bomen geplant in het Waalse bos. Deze aanplant was onderdeel van de 150.000 bomen die BAM in 2019 voor het 150-jarig jubileum plant, samen met Trees for All, in Nederland en het buitenland.



Op 28 en 29 november hebben bijna 200 mensen de handen uit de mouwen gestoken in het Bieslandse bos. De deelnemers zijn partners van Trees for All die een eigen bedrijfsbos hebben gedoneerd of op een andere manier betrokken zijn bij Trees for All als donateur of partner.



Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “We weten inmiddels allemaal hoe belangrijk bomen zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Het is fantastisch om te zien hoeveel bedrijven en particulieren ons willen helpen om meer bos in Nederland en elders te realiseren. Tijdens onze boomplantdagen wordt die bijdrage heel tastbaar.”