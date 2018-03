Werkende vrouwen ervaren minder ontwikkelingsmogelijkheden dan mannen

Donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwen Dag. Hoe is de positie van vrouwen op de werkvloer anno 2018? Uit de Employee Engagement Index, een grootschalig internationaal onderzoek van Effectory uitgevoerd in 54 landen, blijkt dat vrouwen nog steeds geen 100% gelijkwaardige positie ervaren.



Uit het onderzoek blijkt dat evenveel mannen als vrouwen bevlogen en betrokken zijn in hun werk (29%). Toch ervaren vrouwen minder kansen en mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen dan hun mannelijke collega’s. 52% van de vrouwen is hier tevreden over, ten opzichte van 55% van de mannen. Vrouwen hebben ook minder vaak het gevoel dat hun salaris eerlijk bepaald wordt, 45% is hier tevreden over, ten opzichte van 48% van de mannen.



Mannen vaak directer



Opvallend is dat ook uit het onderzoek naar voren komt dat mannen het makkelijker vinden om collega’s aan te spreken op hun gedrag. 69% van de mannen zegt hiertoe in staat te zijn, ten opzichte van 64% van de vrouwen. “We zien dit ook in onze onderzoeken terug komen, dat mannen iets directer zijn dan vrouwen”, zegt Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory. “Ze zeggen eerder wat ze dwars zit en komen meer voor zichzelf op, waar vrouwen zich vaak iets bescheidener opstellen. De beste dynamiek binnen organisaties zien we ontstaan wanneer er een mix is van mannen en vrouwen. Dan krijg je een gezonde cultuur van waardering en van directe feedback. Dit werkt heel goed voor vrijwel elke organisatie”.