Het Nationale Theater presenteert Spoonface: over hoop, opera en autisme

Vrijdag 18 september gaat bij Het Nationale Theater in Den Haag de voorstelling Spoonface in première. Een meeslepend verhaal over autisme, hoop en opera. Tien jaar geleden maakte Noël Fischer een zeer succesvolle regie van Spoonface voor jongeren (winnaar Zilveren Krekel en Gouden Krekel 2010). Nu maakt ze een nieuwe versie met actrice Soumaya Ahouaoui voor een volwassen publiek, zoals schrijver Lee Hall het oorspronkelijk bedacht had.



Hoop, opera en autisme



Soumaya Ahouaoui speelt in deze monoloog het bijzondere meisje Spoonface Steinberg. Spoonface is verzot op opera en bovendien is ze licht autistisch. Dat geeft haar een heel eigen perspectief op leven én sterven. Als Spoonface op een dag wordt verteld dat ze doodziek is, zoekt ze hoop en troost. Die vindt ze in operamuziek en in het geloof. Hoe gaat een meisje als Spoonface om met haar eigen sterfelijkheid?



Spoonface citeert in deze monoloog haar schoonmaker mevrouw Spud: “dat iedereen anders is. En dat dat maar goed is ook. Dat we daar maar blij mee moeten zijn – want ieder mens is een bijzonder mens en verschil moet er wezen. Want als er geen verschil zou wezen, zou iedereen hetzelfde wezen.”



Hoorspel Lee Hall (Billy Elliot)



Spoonface Steinberg is een hoorspel uit 1997 geschreven door de Britse toneelschrijver Lee Hall (bekend van Billy Elliot) en werd destijds met groot succes uitgezonden op BBC Radio 4. Actrice Becky Simpson won twee awards voor haar performance.



In 2010 vertaalde schrijver Jibbe Willems het stuk voor jeugdtheatergezelschap Bonte Hond. Die versie, onder regie van Noël Fischer, kreeg dat jaar een Zilveren Krekel voor meest indrukwekkende productie en een Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumpresentatie door actrice Eva Zwart. Nu maakt Fischer samen met HNT actrice Soumaya Ahouaoui een versie voor een volwassen publiek, die ook geschikt is voor iedereen vanaf een jaar of 14.



HNT speelt altijd



In de turbulente maanden voor de zomer besloot Het Nationale Theater niet langer thuis achter de computer te blijven zitten, maar weer volop live aan de slag te gaan. De acteurs en regisseurs creëerden in slechts enkele weken maar liefst zestien nieuwe voorstellingen die allemaal reflecteren op de tijd waarin we samen terecht zijn gekomen. Stukken over troost, hoop en afleiding die radicaal teruggaan naar de basis van theater: steengoede acteurs op kale toneelplanken met ijzersterke teksten en op de toppen van hun kunnen. Ahouaoui trad vorig seizoen toe tot het vaste ensemble van Het Nationale Theater. Spoonface is één van deze nieuwe stukken.



Tournee



De voorstelling gaat op vrijdag 18 september in première in Theater aan het Spui in Den Haag waarna een tournee volgt langs de Nederlandse theaters. Soms in combinatie met een andere voorstelling uit het nieuwe aanbod van Het Nationale Theater speelt altijd.