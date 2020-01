EF Education First zoekt beste Engelssprekende klas van Nederland

Vergelijkbaar met taaltoetsen als Cambridge en TOEFL



Hoe goed is jouw klas in Engels? Meet gratis jullie taalniveau en verdien €1000



Is jouw klas net zo goed in Engels als de gemiddelde Nederlander? Zijn jullie kampioen in Engels of blijven jullie hangen op niveau stonecoals English[KE1] ? Test het gratis met de EF SET, een internationale taaltoets. De uitslag is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld het Cambridge English- of TOEFL-examen. Enorm handig voor zowel scholieren als docenten.



De officiële Engelse taaltest EF SET duurt vijftig minuten en meet jouw luister- en leesniveau. De toets is geschikt voor elke opleiding en jaarlaag: naarmate je meer vragen goed of juist fout beantwoordt, worden de vragen moeilijker of juist makkelijker. Zo kan per leerling heel precies gemeten wordt waar je staat qua Engels.



En dat niet alleen: als je met jouw hele klas de EF SET maakt, maken jullie kans op 1000 euro, te besteden aan bijvoorbeeld een schoolfeest, excursie, schoolreisje of wat jullie maar willen.



Internationaal erkende uitslag



Na afloop van de toets ontvang je het EF SET Certificate™, een overzicht van jouw Engelse vaardigheden, uitgedrukt in de taalniveaus A1 (beginner) t/m C2 (vergevorderd) van het Europees Referentiekader voor de Talen, het ERK. Dit betekent dat niet alleen docenten in één oogopslag zien hoe goed jouw Engels is, maar dat wereldwijd ook werkgevers, universiteiten en bedrijven meteen een goed beeld hebben. Onderwijsministeries, maar ook bijvoorbeeld instituten als de Harvard School of Education en de universiteit van Tokio maken gebruik van de toets.



Kortom: een ontzettend nuttig certificaat voor iedereen die droomt van een studie of baan in het buitenland. En zelfs in Nederland moet je steeds vaker een bewijs van je Engelse taalniveau laten zien om te worden toegelaten tot een (Engelstalige) vervolgopleiding…



Ideaal toetssysteem voor leraren



Ook voor docenten en sectieleiders is de EF SET een ideale tool. Door klassen elk jaar de toets voor te schotelen, kan goed gemeten worden of scholieren voldoende vooruitgang blijven boeken. Omdat de vragen per leerling en per toets verschillen, kan de EF SET makkelijk ingehaald worden na ziekte of opnieuw gemaakt worden als een deelnemer door omstandigheden een slechte dag had. Omdat de toets en de uitslagen kosteloos altijd en overal online toegankelijk zijn, vergt de afname minimale inspanningen vanuit de school.



Na afloop van de test ontvangen docenten een op maat gemaakt rapport met daarop de EF SET-scores van de leerlingen, de bijbehorende ERK-niveaus en vergelijkingen met gelijkwaardige groepen scholieren. Zo kunnen eventuele hiaten in de taalkennis vroegtijdig worden opgespoord.



Initiatiefnemer EF ondersteunt scholen en docenten



Initiatiefnemer van de EF SET is de internationale taalorganisatie EF Education First. Al ruim vijftig jaar reizen miljoenen jongeren uit de hele wereld met EF naar het buitenland om daar een taal te leren, maar daarnaast is EF ook academisch partner van een groot aantal scholen wereldwijd. De taal- en onderwijsexperts van EF helpen leraren met onder meer gastlessen van native speakers, lesmaterialen en spreekwedstrijden voor leerlingen.



Docenten kunnen hun klas(sen) direct gratis aanmelden voor de EF SET via www.ef.nl/kampioenschap