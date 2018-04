’s werelds eerste volledige oplossing voor het traceren van voedingsmiddelen op basis van blockchain



Bureau Veritas lanceert Origin, ’s werelds eerste traceerlabel om consumenten een beeld te geven van het volledige traject dat door voedingsmiddelen wordt afgelegd, van de boerderij tot het bord. Deze oplossing werd op 5 maart 2018 in Tokio gepresenteerd aan een internationaal publiek tijdens de Global Food Safety Conference van dit jaar.



Origin is gebaseerd op blockchaintechnologie en biedt een intelligente en praktische methode voor consumenten om toegang te verkrijgen tot informatie over elke fase van het traject dat door een product wordt afgelegd. Consumenten kunnen in de winkel een QR-code scannen om de volledige geschiedenis van elk product te bekijken en gefundeerde aankoopbeslissingen te nemen.



Ook andere entiteiten binnen de waardeketen profiteren van deze kost effectieve oplossing. Fabrikanten en winkeliers zijn beter in staat hun leveringsketen te beheren dankzij de hogere transparantie en real-time beheer van terugroepacties.



Er lopen al projecten bij enkele cliënten van Bureau Veritas en de technologie is nu klaar om te worden gelanceerd op de bredere markt.



Vincent Bourdil, Vice-President van de afdeling Voedingsmiddelen van Bureau Veritas zegt:



“De lancering van Origin is de uitkomst van twee jaar aan ontwikkelingsinspanningen van Bureau Veritas voor het ontwikkelen van blockchaintoepassingen die het vertrouwen in transacties verhogen. Origin is een oplossing waar alle partijen baat bij hebben – niet alleen consumenten, maar ook winkeliers, leveranciers, verwerkende bedrijven en fabrikanten – aangezien het de waarde van het uiteindelijke product verhoogt. Met Origin kunnen terugroepacties van producten in real-time worden beheerd, zodat de fabrikant zijn goede naam kan behouden.”



De toepassing van blockchain in Origin is een technologische innovatie die een oplossing biedt voor belangrijke uitdagingen die de volledige traceerbaarheid van voedingsmiddelen tot op heden onhaalbaar maakten. De oplossing is ontwikkeld in samenwerking met Worldline, een toonaangevend bedrijf op het gebied van het beveiligen van digitale transacties. Het is de eerste oplossing in zijn soort waarin deze technologie wordt toegepast.



Olivier Stuckens, Managing Director van Mobility & e-Transactional Services bij Worldline zegt:



“Blockchain biedt unieke voordelen voor een product als Origin: het is veilig, open, transparant, en vereist geen toezichthoudende instantie. Het gebruik van blockchaintechnologie brengt een revolutie teweeg in de wijze waarop transacties worden geverifieerd, waardoor de betrouwbaarheid van de informatie wordt verhoogd. Dit betekent dat Origin, hoewel het is ontwikkeld met de voedselindustrie in gedachten, kan worden gebruikt voor elke sector.”



Controleprogramma's voor voedingsmiddelen waren in het verleden doorgaans afhankelijk van inspecties en monsterafnames door derden in elke fase van het productieproces van voedingsmiddelen. Een op blockchain gebaseerde oplossing maakt echter een doorlopende en volledige controle mogelijk door te vereisen dat alle betrokkenen hun gegevens delen en alle transacties valideren op het moment dat deze zich voordoen. Tegelijkertijd blijven gevoelige gegevens vertrouwelijk en elke partij kan een ander niveau van toegang tot de informatie worden gegeven.