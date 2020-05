Fysiotherapeuten niet verwarren met kappers

Beste redactie,



Graag vraag ik even jullie aandacht voor het volgende.



In heel veel berichten over het al of niet weer (geleidelijk) opstarten van bedrijfstakken, steekt het misverstand de kop op dat fysiotherapie een aan kappers en masseurs gelijkgesteld contactberoep zou zijn. Vaak staat er zoiets als ‘contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten’.



Dit is een hardnekkig misverstand en schadelijk voor zowel (de zorg voor) patiënten als voor de fysiotherapeuten zelf.



Voor patiënten omdat zij de indruk krijgen dat hun fysiotherapeut niet mag werken (hun kapper is immers ook gesloten). Zij blijven dus onbedoeld thuis zitten met hun klacht. Voor fysiotherapeuten omdat zij door dit misverstand later dan nodig en/of medisch verantwoord is hun patiënten zien, hetgeen de behandelingen complexer kan maken.



Fysiotherapie is een medisch (contact)beroep dat integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere zorg in Nederland en daarmee is het door de overheid uitgezonderd van het verbod op het uitoefenen van gewone contactberoepen. Fysiotherapeuten zijn dus gewoon aan het werk, zij het beperkt door coronamaatregelen en beroepsinhoudelijke richtlijnen rond de coronaproblematiek.



Ik verzoek jullie vriendelijk, waar het kan, in jullie berichtgeving dit onderscheid te maken, of de vergelijking met kappers en masseurs te vermijden.



Alvast bedankt, namens de fysiotherapeuten van Nederland en hun patiënten



Pieter Vonk,



Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)



0653144901