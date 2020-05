Grote Internationale kunstprijs naar Egbert Modderman

De Groningse kunstenaar Egbert Modderman (1989) is de winnaar geworden van de “BP Young Artist Award 2020”. De prijs, ingesteld door ‘The National Portrait Gallery in London’ gaat naar Modderman voor het schilderij “Rusteloos’. De Nederlandse kunstenaar kwam naar voren uit selectie van bijna 2000 schilderijen uit de gehele wereld. Het is de eerste keer in de 30 jaar dat deze eervolle en internationaal zeer hoog aangeschreven young artist award bestaat dat deze naar een Nederlandse kunstenaar gaat. Het werk dat werd ingestuurd past geheel in de traditie die de nog jonge Egbert Modderman inmiddels in zijn werk laat zien. Verhalende portretten en figuren waarin enerzijds, aldus Modderman zelf, het verhaal van de kunstenaar en anderzijds het verhaal van de kijker samen het totaal vormen. Het verhaal van de kunstenaar kent vaak zijn oorsprong in Bijbelse vertellingen. De uitwerking is echter, zoals Modderman zelf omschrijft, niet gebonden aan een stijl of richting. Modderman: “Ik weet niet of mijn schilderijen bij een bepaalde grotere groep of stijl horen, ik laat je (de expert) het liefst zelf labelen. Voor mij persoonlijk zou ik mijn schilderijen omschrijven als ‘een echte strijd, of zoektocht’ om uit te zoeken wat te verbergen en wat te tonen. Alles om de kijker de emotie die er voor mij zou moeten zijn in het schilderij te laten ervaren”. Het werk van Egbert Modderman is te zien bij Galerie Bonnard in Nuenen. De Galerie voor Modern Realisme toont in hun vaste collectie het vrije en beschikbare werk van Modderman. Inmiddels is er een grote (internationale) groep van particulieren die een werk van Modderman in hun collectie hebben. Schilderijen van de Groningse kunstenaar zijn ook te zien in “De Martini Kerk” in Groningen. Daar werkt Modderman aan de 7 werken van Barmhartigheid. ( zie ook: VK 5-8-2019) Inmiddels is een aantal van deze schilderijen klaar en in de kerk te zien. In de Verenigde Staten is het werk o.a. te zien in het ‘Museum of the Bible’ in Washington. De prijs die Modderman wint bevat naast een geldbedrag, een plaats in ‘The National Portrait Gallery’ en deelname aan de expositie rond de jaarlijkse prijs. Van deze expositie verschijnt een catalogus, deze is o.a. verkrijgbaar via het museum in Londen. Afbeeldingonderschrift: Egbert Modderman, Rusteloos 2020, Olieverf op Masoniet 97 x 125 cm

Voor meer informatie over deze prijs, het werk en Egbert Modderman kunt u contact opnemen met:

David van der Linden, Galerie Bonnard.

Tel: 06-13763320

E-mail: davidswerk@gmail.com



Recente publicaties Egbert Modderman



April 2020 EO Visie – Gert Jan Schaap

‘Schilder Egbert Modderman maakt snel furore”

https://visie.eo.nl/artikel/2020/04/schilder-egber...



5 augustus 2019 Volkskrant Ellis Ellenbroek

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-imposan...



https://www.galeriebonnard.com

https://www.egbertmodderman.com

https://www.npg.org.uk/whatson/bp-portrait-award-2...



QUOTE m.b.t. huidige situatie in museum en deze prijs:

Dr Nicholas Cullinan, Director, National Portrait Gallery London says: ‘I am pleased we have been able to find a way to share the BP Portrait Award 2020 exhibition with our visitors at home, during this uncertain time and hope that staging a virtual exhibition will provide us with the opportunity to bring the very best in contemporary portrait painting to an even wider audience. The BP Portrait Award is tasked with finding and recognising portrait paintings that combine technical accomplishment and a demonstration of insight and empathy for the subject and sitter. It is a tough challenge, but, this year, one that has been responded to with great prowess and I would like to congratulate all the shortlist artists and those selected for exhibition.’