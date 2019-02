Kurkuma Supplement van Jaar 2019

Isa Hoes en Medina Schuurman maakten zojuist op de Nationale Gezondheidsbeurs bekend dat kurkuma Supplement van het Jaar 2019 is geworden. Op de beurs konden bezoekers stemmen op hun favoriete vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen waar ze baat bij hebben. Online werden ook al duizenden stemmen uitgebracht.



Isa Hoes reageerde verrast: ‘Er is de afgelopen dagen op de beurs veel gestemd en ik vind het opvallend dat kurkuma het meest is gekozen. Veel mensen voelen zich daar blijkbaar prettiger door. Samen met Medina ben ik met ons bedrijf IM dagelijks bezig met de overgang bij vrouwen en daar kunnen ook supplementen een rol spelen. Zilverkaars en hop kunnen helpen tegen opvliegers. Ik denk dat vrouwen in de overgang zich daar niet zo bewust van zijn. Het is mooi dat je zo zelf aan je gezondheid kunt werken.’



Over kurkuma



Kurkuma bevat stoffen die een brede werking in het menselijk lichaam hebben. Het wordt gebruikt voor soepele gewrichten en voor het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed. Er zijn aanwijzingen dat kurkuma bijdraagt aan de normale werking van het zenuwstelstel, denk bijvoorbeeld aan geheugen en concentratievermogen. Daarnaast ondersteunt het mogelijk het immuunsysteem en het werkt cel beschermend. Kurkuma, ook wel geelwortel genoemd, is een specerij dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld curry gerechten. De opname uit voeding is echter laag. Een supplement geeft een betere opname.



Supplementen top 5 van 2019



Kurkuma eindigde ruimschoots boven magnesium (winnaar 2018) en vitamine D (winnaar 2017). Visolie en multivitamine haalden de top 5.



1. Kurkuma



2. Vitamine D



3. Magnesium



4. Visolie (omega-3 vetzuren)



5. Multivitamine



Voornaamste reden: ‘een gezonde leefstijl nastreven’



Stemmers voor de Supplement van het Jaar verkiezing konden redenen aangeven waarom ze supplementen gebruiken. Ruim de helft klikte ‘een gezonde leefstijl nastreven’ aan. ‘Ik werk aan een betere weerstand’ en ‘ik het neem het voor sterke botten, betere stoelgang of een beter geheugen’ werden ook vaak aangevinkt.



