City: Nieuw onafhankelijk huis-aan-huis blad in Amsterdam

• DUURZAME KRANT WEKELIJKS BOORDEVOL LOKAAL NIEUWS, INFORMATIE EN AANBIEDINGEN



• MEDIA-INITIATIEF MOGELIJK GEMAAKT DOOR PARTNERS RETAIL



• WEKELIJKS LOKAAL EN HYPERLOKAAL NIEUWS UIT DE STADSDELEN IN VIER EDITIES



• VEEL AANDACHT VOOR MILIEU EN VERDUURZAMING



• H.A.H. RETAIL UITGEVERIJ GEEFT CITY UIT, TRUSTED MEDIA PRODUCEERT CITY



Amsterdam krijgt een nieuw wekelijks huis-aan-huis blad onder de naam City. Het betreft hier een moderne magazine-achtige krant met onafhankelijke journalistieke informatie mogelijk gemaakt door een aantal aangesloten retailpartners.



· City wordt wekelijks bezorgd bij 318.000 Amsterdamse huishoudens en heeft een omvang van 48 pagina’s;



· City is een initiatief van H.A.H. Retail Uitgeverij, onderdeel van de groep Emiel De Jong uit Baarle-Nassau;



· Partners van City zijn de retailorganisaties Blokker, Kruidvat, Dirk van den Broek en Seats and Sofas;



· City wordt geproduceerd door het Amsterdamse mediabedrijf Trusted Media Publishers van Sjuul Paradijs en Jan-Kees Emmer.



City onderscheidt zich van andere huis-aan-huis bladen door een eigentijdse aanpak. De partners maken het mogelijk een modern en toegankelijk magazine-achtige krant te lanceren met hart voor de stad. City wordt gedrukt door Koninklijke drukkerij Em. de Jong in ‘heatset’, waardoor de kwaliteit ten opzichte van andere huis-aan-huiskranten beter is.



City is het antwoord op het Amsterdamse beleid de verspreiding van folders te reguleren. H.A.H. Retail Uitgeverij heeft de ambitie om City ook in andere steden uit te brengen waar gewijzigde regels gaan gelden voor de bezorging van reclamedrukwerk. Hierdoor ontstaat mogelijk een landelijk netwerk van hyper lokale huis-aan-huis bladen, dat een belangrijke impuls gaat geven aan lokale journalistiek.



Het productieproces van City is duurzaam. In Nederland wordt 85% van het oud papier ingezameld en hergebruikt. Dat maakt papier tot één van de meest duurzame producten die er bestaat. In Europa zorgen papierfabrikanten ervoor dat er meer bomen worden herplant dan er gebruikt worden voor de productie van papier. Dit betekent in de praktijk dat er jaarlijks bos bij komt.



In Amsterdam verschijnt City in vier lokale edities met in elke editie nieuws en informatie uit de verschillende stadsdelen. City speelt in op het dagelijkse leven van de moderne Amsterdammer die zich meer en meer wereldburger in zijn stad voelt. Verder is er in City aandacht voor duurzaam leven in de stad en is er volop ruimte voor actuele aanbiedingen van de retailpartners.



City heeft zich weten te verzekeren van gerenommeerde columnisten en journalisten, onder wie Suzanne Arbeid, Aranka van der Pol, Martine de Vente en cartoonist Marc de Boer, die wekelijks de komische strip City Slickers tekent. Samen met de ervaren redactie maken zij City tot een blad met wekelijks een aangename mix van need to know en nice to know informatie.



City is binnenkort actueel en online te volgen via www.citynieuws.nl.



