Amsterdam Dance Event 2019 geopend in de A’DAM Toren

Amsterdam, 15 oktober 2019 - Ter ere van het Amsterdam Dance Event zal A’DAM Toren deze week weer geel verlicht zijn. De organisatie van ADE en (inter)nationale gasten komen vanavond voor een openingsborrel bijeen in de membersclub van de toren. Muziektoren A’DAM zal een veelzijdig programma aanbieden tijdens ADE, waarbij er naast tientallen feesten ook ruimte is voor talks, netwerkborrels en radio-uitzendingen. Op 10 verdiepingen worden in totaal 55 evenementen georganiseerd en staan er meer dan 100 dj’s en dance experts op het programma.



De A’DAM Toren, die bekend staat als de muziektoren van Amsterdam, zal deze week verlicht zijn in ADE geel. De multifunctionele verticale stad, zoals de eigenaren A’DAM bedacht hebben, is tijdens ADE het thuis van nationale- en internationale artiesten, bookers en organisatoren uit de dance scene. Van eindeloze afterparty’s in ondergrondse club Shelter tot dansen op dak met uitzicht over heel Amsterdam. En van panel discussies over actuele onderwerpen uit de dance scene tot interviews en masterclasses met wereldberoemde dj’s.



Een paar highlights uit het ADE programma in A’DAM:



● Grote namen als Sven Väth, Jack Back (David Guetta), Giegling, Peggy Gou, Tale of Us, Mark Knight en Marcel Dettmann laten van zich horen in A’DAM.



● Maarliefst 6 edities van de inmiddels legendarische afterparties van Audio Obscura in The Loft tijdens de zonsopkomst en zonsondergang.



● Ook A’DAM eigenaar Duncan Stutterheim staat samen met zijn oude ID&T vrienden achter de draaitafels en geeft een feestje onder de naam ‘Duncan&Co.’.



● Nachtburgemeester Shamiro van der Geld houdt de hele ADE week kantoor in de Katzenklub op de 9e etage van de toren.



● Ronddraaiend Restaurant Moon serveert een speciaal 3-gangen menu ter ere van ADE, waarbij een dj de muziek verzorgt en er tot in de late uurtjes gereserveerd kan worden.



● Radio 538 en Ibiza Sonica Radio bouwen pop-up radiostudio’s in de A’DAM Toren, de speciale ADE programma’s zijn live te volgen via de ether en online.



Het complete ADE programma in de A’DAM Toren is te vinden op https://adamtoren.nl/ade-15-oktober/