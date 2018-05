Studenten organiseren Charity Event als eerbetoon aan overleden docent

Studenten EuroCollege organiseren Charity Event als eerbetoon aan overleden docent.



ROTTERDAM – Studenten van EuroCollege en Rrrollend Foodtruckfestival Rotterdam bundelen krachten om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De inzameling is een eerbetoon aan de dierbare docent die zij afgelopen september verloren aan de meedogenloze ziekte.



Voor het goede doel van de jaarlijkse inzamelingsactie, hoefden de vijf studenten van de projectgroep Charity Event niet lang na te denken. Afgelopen september overleed hun docent marketing Dhr. Liesker ,Op deze manier willen we waardig afscheid van hem nemen”, zegt Tamar Laurey.



Het gratis toegankelijke Rrrollend Foodtruckfestival vindt plaats van 18 tot 21 mei aan de Kralingse Plas. Spinnen voor het KWF kan op zaterdag 19 & zondag 20 mei. Wie tussen het eten van al het foodfestival-lekkers wat calorieën wil verbranden, kan in de Wheel4life/EuroCollege stand van de studenten terecht op de spinningfiets. Bezoekers, jong en oud, mogen 10 minuten bewegen, doneren wat ze kunnen missen en maken direct kans op loterijprijzen.



Wie geen tijd heeft om langs te komen maar het initiatief van de studenten toch wil steunen kan via de site www.wheel4life.nl alsnog doneren.