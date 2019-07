Niet 1, niet 2, maar 3 gunningen voor De Staffing Groep

Een bijzondere week voor De Staffing Groep. Het grootste label van de intermediair uit Nieuwegein, IT-Staffing, won maar liefst drie aanbestedingen voor het leveren van ICT-personeel; respectievelijk van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (VNG/GGI) en Stichting Kennisnet.



Als gebruikelijk bij aanbestedingen voor het leveren van ICT-personeel hebben de gunnende partijen meerdere leveranciers geselecteerd. IT-Staffing kwam bij alle drie als winnaar uit de bus. ‘Een aanbesteding winnen is natuurlijk altijd leuk. Maar drie gunningen in een week, dat is ook voor ons best wel bijzonder’, aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services. ‘In het verleden hebben we al samengewerkt met alle drie de partijen, mooi om nu weer te kunnen laten zien dat ze de juiste keuze hebben gemaakt met De Staffing Groep’.



Dienst Justitiële Inrichtingen

Met 38 inrichtingen verspreid over het land en zo’n 13.000 medewerkers is DJI één van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. IT-Staffing wordt verantwoordelijk voor het werven, matchen en aanbieden van gekwalificeerde kandidaten. En zorgt bovendien voor de volledige contractuele, administratieve en financiële afhandeling die aan de inzet van deze kandidaten verbonden is. De andere geselecteerde leveranciers zijn Between, Seven Stars, KPN Consulting, Headfirst en Bergler (in samenwerking met Caesar en Pimarox).



Stichting Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bij een professionele inzet van ICT en verwacht van IT-Staffing naast een adequate werving en selectie van ICT-specialisten ook het verzorgen van de contractuele en administratieve afhandeling daarvan. Verder zijn ook Caesar, Bergler, Pro-Act en Between door Kennisnet geselecteerd.



VNG/GGI

VNG/GGI-Veilig creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. IT-Staffing wordt verantwoordelijk voor het leveren van expertisediensten op het gebied van Siem-Proces, Compliancy, Vulnerability, Pentesten, Forensics bij security incidenten en Hardening ICT-infrastructuur. Naast De Staffing Groep werden ook BDO Advisory, Capgemini Nederland, KPN Consulting, Ordina Business Consulting & Solutions en Protinus IT geselecteerd.



De Staffing Groep

Innovatie, slagkracht en flexibiliteit zijn onontbeerlijke eigenschappen voor succesvolle organisaties. Flexibel inzetbare professionals spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Vanuit de verschillende labels, (IT-Staffing, IP-Staffing, KwiiK en People4Office) helpt De Staffing Groep organisaties om deze ‘flexibele schil’ optimaal in te zetten. En bevestigd met deze driedubbele slag haar toonaangevende rol als leverancier van flexibele kennis en capaciteit in Nederland. Ga voor meer informatie naar: https://www.destaffinggroep.nl/