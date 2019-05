Recordeditie Verkiezing van de Leukste Kapper en Kapsalon 2019

De stemfase van de Verkiezing van de Leukste Kapper en Kapsalon is afgelopen en de winnende ZZP kappers en kapsalons per gemeente en provincie zijn bekend gemaakt. Deze jaargang kan met ruim 47.000 stemmen gekenmerkt worden als een recordeditie. De landelijke winnaars worden bepaald door de vakjury en op 26 mei tijdens de Award Uitreiking bekend gemaakt.



Recordeditie Verkiezing van de Leukste Kapper en Kapsalon







"Er zijn een overweldigend aantal stemmen uitgebracht en de verkiezing heeft nog nooit zoveel genomineerden geteld. Op de 2.400 genomineerde kappers en kapsalons zijn ruim 47.000 bevestigde stemmen uitgebracht", aldus Niels Groot van Vote Company dat de verkiezing samen met Top Hair, The Hair X-perience en Kapperskorting.com (hoofdsponsor van de categorie ZZP Kappers) organiseert.



Award Uitreiking met Maik de Boer tijdens The Hair X-perience



Op zondagmiddag 26 mei 2019 wordt de verkiezing afgesloten met een feestelijke Award Uitreiking tijdens The Hair X-perience. De gemeente- en provinciewinnaars komen dan hun titel vieren, ontvangen hun Award en worden gefeliciteerd en op de foto gezet met Maik de Boer. Tijdens de Award Uitreiking wordt ook de landelijke winnaar in de categorie ZZP kapper en de categorie kapsalon bekend gemaakt en gehuldigd.



Vakjury voor kapsalons en ZZP kappers



Top Hair coördineert de vakjury voor zowel de categorie ZZP kappers als kapsalons. De vakjury kiest voor beide categorieën een landelijke winnaar uit de provinciewinnaars. Deze provinciewinnaars zijn afkomstig uit dezelfde stemronde als de gemeentewinnaars.Hoofdsponsor Kapperskorting.com stelt leuke prijzen voor alle winnaars beschikbaar.



Organisatie & partners



De Verkiezing van de Leukste Kapper & Kapsalon wordt mogelijk gemaakt door de partners The Hair X-perience, Kapperskorting.com en Top Hair. De uitvoering is in handen van verkiezingsspecialist Vote Company dat voornamelijk verkiezingen in opdracht realiseert. Voorbeelden daar van zijn de AD Publieksprijs bij de Musical Awards, De Zoover Awards en de MBK Innovatie Top 100 Publieksprijs.