Bakken met bier is hot!

Waar van oudsher het bakschap van de supermarkt het domein van de vrouw was, is sinds kort ook het mannelijke winkelpubliek hier vaker te vinden. Dat komt mede door de Leffe Bierbrood Mix die door Meester Boulanger en Meester Patissier Robèrt van Beckhoven is ontwikkeld en eind vorig jaar groots werd geïntroduceerd als actieproduct. Het bleek een doorslaand succes en wordt na veel aandringen van fans nu permanent geïntroduceerd in het bakschap bij Albert Heijn. Daar is sinds kort ook de HomeMade Radler kwarktaart te vinden, een kwarktaartmix waar met toevoeging van een Radler een kwaktaart van gemaakt wordt. Sinds de introductie vorige week worden de producten en recepten massaal gedeeld via Facebook en Instagram. Uit de vele reacties op deze introducties blijkt duidelijk dat bakken en bier een nieuwe trend is.



Historisch bierbrood



Leffe en Royal Royal Smilde ontwikkelden de Leffe Bierbrood Mix in samenwerking met Robèrt van Beckhoven, de enige Meester Patissier én Meester Boulanger van Nederland. ,,Brood is een spel van graan en water", aldus Robèrt van Beckhoven. ,,Bier is dat ook. In mijn bakkerij in Oisterwijk wordt het graan voor ons bierbrood in de oven geroosterd, en daarna worden de hete zaden in koud bier gegoten. Dat laten we een nacht weken, en daarna kneden we dit door het brooddeeg, gemaakt op basis van desem; dat is óók alleen meel en water. Omdat niet iedereen zo kan bakken als bij ons, heb ik voor de thuisbakker een broodmix ontwikkeld waarmee je door alleen toevoeging van een flesje Leffe Blond, Bruin of Tripel een heerlijk bierbrood kunt maken.” Volledig nieuw is de introductie van een bierbrood niet. De combinatie bier en brood gaat al eeuwen terug. De eerste bieren, die zo’n zevenduizend jaar geleden werden gebrouwen, zijn gemaakt van half gebakken brood dat in water werd gedrenkt voor een gefermenteerd effect. Bier en brood hebben beide een rijke historie die veelal gekoppeld wordt aan het leven in de abdij. Monniken waren zelfvoorzienend en bier en brood vormden een belangrijke basis voor hun eten en drinken.



Verrassende combinaties



Royal Smilde, eigenaar van het merk HomeMade en producent van o.a. bakmixen, introduceert het Leffe Bierbrood nu vast in het schap en verrast de consument graag met bijzondere combinaties. Karin Löwik, Marketing manager: ‘’Het bakschap is van oudsher vrij traditioneel en trekt een traditionele, veelal vrouwelijke kopersgroep. Met deze verrassende combinaties van Leffe en brood, en Radler en kwarktaart, gaan mannen nu ook aan het bakken, en dat juichen we natuurlijk toe. Het was hoog tijd voor wat vernieuwing en we zijn blij met alle enthousiaste reacties op social media en van winkels die deze producten omarmen. Het Leffe bierbrood is vanaf deze week te vinden bij de Albert Heijn voor 2,69 Euro.