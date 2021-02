'Nieuwe cao geldt maar voor klein deel van mensen met een arbeidsbeperking'

Dit is een expertquote van Marjet van Houten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Akkoord over eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking | NOS



Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de VNG en Cedris. Hoewel het goed nieuws is dat er een cao is, geldt die maar voor een klein deel van de mensen met een beperking. De arbeidsdeelname is nog veel te gering om van een inclusieve arbeidsmarkt te kunnen spreken. En pas als je werk hebt, geldt deze cao (soms).



Ieder(in) zette het op een rij: “Met de sluiting van de nieuwe toestroom naar Sociale Werkvoorziening, is in 2015 afgesproken om in 2048 minimaal 30.000 werkplekken voor beschut werk te realiseren. Volgens het dashboard beschut werk waren er in september 2020 in totaal 7.865 mensen met een indicatie voor beschut werk. Van dit aantal hadden er slechts 4.848 een baan. Het beoogde aantal beschut-werkplekken voor 2020 was 7.400. De realisatie van beschut-werkplekken loopt dus achter en ligt niet op schema voor de beoogde 30.000 plekken in 2048.”



Marjet van Houten is expert op het gebied van participatie bij Movisie.