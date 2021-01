Nationale Holocaust Herdenking 2021



Zondag 31 januari — Wertheimpark, Amsterdam



Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Nederland is bevrijd en is het eveneens 76 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Op zondag 31 januari organiseert het Nederlands Auschwitz Comité de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument “Nooit Meer Auschwitz” in het Wertheimpark in Amsterdam. Vanwege de corona-pandemie is het programma aangepast. De herdenkingsplechtigheid is dit jaar besloten. Ook komt De Stille Tocht tot onze grote spijt te vervallen, net als de traditionele lunchbijeenkomst.



Live televisie-uitzending



De Nationale Holocaust Herdenking 2021 zal door de NOS vanaf 11:10 uur integraal worden uitgezonden op tv. Dit maakt het in zekere zin tóch mogelijk dat iedereen bij deze Nationale herdenking aanwezig kan zijn, zij het vanuit huis.



Programma



11:30 uur Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’



Sprekers



· Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité



· Khadija Arib, voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal



· Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam



· Rudie Cortissos, overlevende



· Noah Knijff, namens de jongere generatie



· Rabbijn Menno ten Brink verzorgt de Kaddisj- en Jizkorgebeden



Muziek



· Carmel Trio o.l.v. Doron Peper



· Zigeunerorkest Brandt



12:30 uur Einde herdenking



Over het Nederlands Auschwitz Comité



“Nooit meer Auschwitz.” Al sinds de oprichting in 1956 strijdt het Nederlands Auschwitz Comité tegen het veelkoppig monster dat antisemitisme heet – met de Nationale Holocaust Herdenking, met de zo belangrijke reizen naar Polen, met de jaarlijkse Nooit Meer Auschwitz Lezing, met het Nationaal Holocaust Namenmonument dat na de zomer van 2021 gereed zal zijn, én met alle initiatieven die nog op stapel staan.



Wij geven niet op. Nooit.



