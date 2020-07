E sigaret vloeistof met smaakje wordt verboden

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft aangekondigd dat e sigaret vloeistof met een smaakje verboden wordt. Eerst was het nog mogelijk om vloeistoffen te kopen met smaken zoals aardbei, banaan, karamel, chocolade of drop. Door het verbod verdwijnen deze uit het assortiment. E sigaret vloeistof met tabakssmaak wordt niet verboden, waardoor men nog steeds gebruik kan blijven maken van de e-sigaret.



E-sigaret als opstap naar het normale roken



Er worden steeds meer maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er minder mensen zullen roken. Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Het uiteindelijke doel is om een zo veel mogelijk rookvrije generatie te creëren. Hierdoor zal er ook strenger gekeken moeten worden naar het gebruik van e-sigaretten. Er zijn aanwijzingen dat de elektrische sigaretten een opstap kunnen zijn voor jongeren om te beginnen met het roken van traditionele sigaretten. De smaakjes zouden het aantrekkelijker kunnen maken om een e-sigaret uit te gaan proberen en om uiteindelijk te blijven roken. Helemaal in de gevallen wanneer er gekozen wordt voor e sigaret vloeistof met nicotine kan het elektrisch roken een verslavende werking hebben. Door het verbod op de e sigaret vloeistof met een smaakje probeert de regering ervoor te zorgen dat het minder verleidelijk wordt om te gaan roken.



De schadelijke kant van e-sigaretten



E-sigaretten zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Veel mensen vroegen zich af of e-sigaretten schadelijk zijn. Uit onderzoek is nu gebleken dat de e sigaret vloeistof helaas wel schadelijke stoffen bevat, alhoewel dit nog steeds minder schadelijk is dan de stoffen in een normale sigaret. Om deze reden is door de regering besloten dat het voor de volksgezondheid beter is wanneer minder mensen starten met het gebruiken van een e-sigaret. Voor mensen die al wel roken, of juist van het roken proberen af te komen, blijft de e-sigaret echter nog wel een goed alternatief.



Waarom mogen tabakssmaken wel verkocht worden?



Er is bewust besloten om geen verbod in te voeren op de e sigaret vloeistof met tabakssmaak. De reden hiervoor is dat mensen die al roken nog steeds gebruik kunnen blijven maken van de e-sigaret. Door veel mensen wordt een e-sigaret namelijk gebruikt om te stoppen met roken. Aangezien het juist aangemoedigd wordt wanneer mensen van hun nicotineverslaving af willen komen, wordt het belang ingezien van het elektrisch roken tijdens dit proces. De e sigaret vloeistof met tabakssmaak is verkrijgbaar met verschillende nicotinegehaltes en zelfs zonder nicotine. Op die manier kunnen de vloeistoffen met tabakssmaak gebruikt worden om de hoeveelheid nicotine af te bouwen, zodat het mogelijk wordt om uiteindelijk helemaal te stoppen met roken.



Vanaf wanneer geldt het verbod?



Naar verwachting zal het verbod op de smaakjes voor de e sigaret vloeistof in de eerste helft van 2021 ingaan. Vanaf dat moment is het verboden om nog e-liquids met verschillende smaken te kopen en verkopen. Je kunt dan nog steeds wel de tabakssmaken kopen, zodat je een alternatief hebt. Verder zal de regering streng blijven kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch roken. Dit alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk steeds minder mensen zullen gaan roken.