Zware handelsdelegatie met 115 bedrijven naar Colombia

Een zware delegatie met minister-president Rutte en twee bewindslieden (Bruins en Schouten) reist eind november af naar Colombia. In hun kielzog reizen, onder aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW), in totaal 115 bedrijven mee. De missie voor de bedrijven is georganiseerd door RVO in opdracht van Buitenlandse Zaken. De handelsmissie loopt van 25 tot 29 november. Centrale thema’s van de handelsmissie zijn landbouw, water, logistiek en de gezondheidszorg. Daarnaast staat een aantal sociaaleconomische activiteiten op het programma onder meer op het terrein van arbeidsrechten.



Hans de Boer: “Het Nederlands bedrijfsleven moet voor toekomstige groei meer voet aan de grond krijgen op belangrijke groeimarkten in Azië en Latijns-Amerika. Onze ambitie is om van 32 procent toegevoegde waarde uit export naar 40 procent te gaan. Wil dat lukken dan moeten we ook verder afgelegen groeimarkten bewerken, zoals Colombia. Daarom worden enkele keren per jaar dit soort zware handelsmissies opgetuigd met steun van het kabinet. Juist Colombia is interessant vanwege de stabiliteit die er is gekomen, de hoge economische groei en de potentie op het terrein van landbouw, water en bijvoorbeeld logistiek. Daarnaast ondersteunen we Colombia met kennis van Nederlandse experts van PUM en bij het opbouwen van een goed functionerend sociaal stelsel.”



Programma bedrijfsleven



Tijdens de missie worden vier steden bezocht door verschillende delegaties van bedrijven. Zo gaat de water- en logistieke sector onder aanvoering van Arthur van Dijk (voorzitter TLN) naar Cartagena. Hier liggen kansen vanwege de investeringen in de kustversterking en de ontwikkeling van de delta van de Magdalena rivier.



De bedrijven uit de agrarische sector en de tuinbouw reizen onder leiding van Loek Hermans (voorzitter Topsector T&U) naar Medellin. Colombia is al goed in sierteelt, zoals rozen. Ze willen zich nu ook meer richten op voeding, zoals op avocado’s. Nederlandse kennis kan de kwaliteit en de duurzaamheid van de Colombiaanse producten helpen verhogen. Plattelandsontwikkeling is daarnaast belangrijk voor het vredesproces met de FARC.



De bedrijven en instellingen uit zorgsector gaan naar Cali onder leiding van Hans de Boer en vertegenwoordigers van VWS. Met name voor bedrijven als Incesion (operaties op afstand dankzij Virtual Reality technologie), Bayard (helikopter platformen voor ziekenhuizen in de jungle) en Philips (medische apparatuur) liggen er kansen, net als voor samenwerking van Colombiaanse medische centra met bijvoorbeeld het Erasmus, de Universiteit van Maastricht en het KIT.



Na de bezoeken aan de verschillende steden komen alle 115 bedrijven op woensdag samen in Bogota. Hier staat een aantal seminars, op het programma over onder meer agrologistiek en ook zal een aantal grote netwerkevents met Colombiaanse en Nederlandse ondernemers plaatsvinden. In Bogota is ook het Holland House gevestigd dat Nederlandse mkb’ers helpt hun weg te vinden in Colombia en dat model staat voor Holland Houses die NLinBusiness, een initiatief van VNO-NCW, ook in andere groeimarkten wil opzetten als ‘business-hubs’ voor het Nederlands bedrijfsleven. Een groep bedrijven zal in Bogota verder nog deelnemen aan de BiciGo, een grote fiets- en mobiliteitsbeurs in Latijns-Amerika, waarvan Nederland dit jaar gastland is.



Sociaal economisch programma



Naast het bedrijvendeel van de missie staan twee meer sociaaleconomische onderdelen op het programma. In Bogotá neemt Hans de Boer deel aan een workshop van werkgeversorganisaties uit Peru, Bolivia, Ecuador en Colombia over het terugdringen van arbeidsongevallen en ziekteverzuim. Deze workshop wordt georganiseerd door de Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP), een initiatief van onder meer VNO-NCW om werkgeversorganisaties in andere landen te ondersteunen. In de Andes-landen is veel interesse voor het opzetten van een sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers. DECP ondersteunt hen hierbij, in nauwe samenwerking met Mondiaal FNV en CNV Internationaal. Dat heeft in juni bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van een Peruaanse Stichting van de Arbeid. Ook in de Boliviaanse regio’s Santa Cruz en Cochabamba hebben werkgevers en vakbonden elkaar gevonden. In Colombia start DECP een train-the-trainer-programma voor het bijbrengen van onderhandelingsvaardigheden aan cao-onderhandelaars.



In Cali bezoekt Hans de Boer een project van PUM, waarbij PUM-expert Jos den Otter de Colombiaanse Maria Fernanda en haar zus Paula heeft geholpen met uitbreiding van het assortiment in hun bakkerswinkels en een gezonder aanbod. Witbrood voert namelijk meestal de boventoon in bakkerijen in veel opkomende markten. Dat terwijl het eten van volkorenproducten het risico op diabetes type 2 en verschillende hartzieken verlaagt. PUM is vanaf 1989 werkzaam in Colombia en heeft sindsdien honderden ondernemers geadviseerd. Dit jaar alleen al heeft PUM 90 adviesopdrachten volbracht in diverse sectoren. Met name op het gebied van landbouw, koffie, cacao, veeteelt, industrie en handel.