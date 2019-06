Vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in de spotlight

Vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie is een mijlpaal om stil bij te staan. Op zaterdag 29 juni om 20.00 uur staat de Koninklijke Schouwburg in Den Haag daarom volledig in het teken hiervan. De verhalen van de eerste generatie Marokkanen in Nederland worden verteld door de nieuwe generatie. Daarnaast geven succesvolle Marokkanen acte de présence, zoals schrijver Mohammed Benzakour en oud-voetballer Ali Boussaboun van ADO Den Haag en Feyenoord.



“Wij zijn dankbaar dat de eerste generatie de basis heeft gelegd voor de nieuwe generatie. Dat moet gevierd worden”, zegt voorzitter Mohammed el Mahi van Stichting Kenz, die samen met het Stagehuis, ROSE Stories en Het Nationale Theater 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie organiseert. In de aanloop naar de feestelijke avond is er van 26 tot 28 juni tussen 17.00 en 21.00 uur Marokkaanse muziek te horen in de muziekkoepel op het zomerterras van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Op zaterdag 29 juni klinkt op diezelfde plek traditionele kasbahmuziek.



Eerste generatie in het zonnetje

Vijf Marokkaanse jongeren hebben een masterclass gehad van acteur Stefan de Walle van Het Nationale Theater om de verhalen van vijf Marokkanen van de eerste generatie te vertellen op het podium. Dit doen zij in de stijl van het succesvolle 4 mei-programma De laatste getuigen van Het Nationale Theater. De eerste generatie Marokkaanse arbeidsmigranten zit op het podium, terwijl hun verhalen worden verteld. Op de achtergrond worden foto’s geprojecteerd uit die tijd. El Mahi vindt dit een mooi onderdeel uit het programma: “De eerste generatie heeft keihard gewerkt. Zij hebben de kansen gecreëerd voor de generaties die volgden en wij hebben die kansen gegrepen.” Daarnaast is er een eerbetoon voor Mohamed Rabbae, voormalig GroenLinks-politicus en activist. Rabbae is zelf aanwezig.



Van topondernemers tot cabaret

De Haagse wethouder Bert van Alphen en politica Fatima Elatik zijn van de partij, evenals Mohamed el Arrag, hoofdinspecteur bij de Politie Eenheid Den Haag. De oprichter van de De Beverwijkse Bazaar, Bart van Kampen, vertelt over het ontstaan van de bekendste markt van Nederland. Hij deed met name inspiratie op in Marokko en Tunesië. Vastgoedbroers Radi en Ahmed el Kaddouri delen hun succesverhaal. Dankzij hun goed zakelijk instinct staan zij in de Top 100 van Jonge Miljonairs in de Quote 500. Comedian Samir Fighil komt langs. Zijn typetjes, in combinatie met de passie om verhalen te vertellen en daar mensen mee aan het lachen te maken, maken dat de komiek in 2011 zijn podiumdebuut maakt in de wereld van comedy en cabaret. Een knallende entree, waarna hij al vlug de Haagse Street Life Ward voor aanstormend talent wint. Daarnaast staat de stadsdeeldichter van het Haagse centrum -Ayoub Balah- op het podium, evenals spoken word artiest Dean Arma. Tot slot is er muziek van een Andalusisch Orkest.



Kaartjes kosten 5 euro per stuk, inclusief pauzedrankje: www.hnt.nl/arbeidsmigratie