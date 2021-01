Promotie: Management Ghanese hotels moet getraind worden in marktoriëntatie

De toerismesector van de Ghanese economie maakt een aanzienlijke groei door en wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse toeristen. Hotels spelen daar een cruciale rol in. Ze bieden gastvrijheid en service aan zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. Een groot probleem waarmee hotels in Ghana echter worden geconfronteerd, is de ontevredenheid van toeristen over de levering van diensten. Op continentaal niveau blijven hotels in Ghana achter op Oost-Afrikaanse en Zuid-Afrikaanse hotels op het gebied van prijzen, faciliteiten en diensten. Sommige hotels in Ghana lijken de managementcompetentie en managementbetrokkenheid te missen die nodig is om marktgericht te werken. Wat is de invloed van managementcompetentie en managementbetrokkenheid op de marktoriëntatie? En hoe beïnvloedt marktoriëntatie de marketingprestaties van hotels in Ghana? Edward Kwame Ayimey verdedigt op vrijdag 8 januari 2021 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Market Orientation, Management Competence, Management Commitment and Marketing Performance Nexus: A Study of the Hotel Industry of Ghana' aan de Open Universiteit.



Marktoriëntatie en marktgerichtheid



Het onderzoek van Edward Kwame Ayimey geeft inzicht in de manier waarop marktgerichtheid van invloed is op omzetgroei, klachten van klanten, klanttevredenheid en klantbehoud. De resultaten van het onderzoek hebben managementimplicaties met betrekking tot marktoriëntatiepraktijken voor de verbetering van marketingprestaties in de hotelsector van Ghana. Om de marktoriëntatie te vergemakkelijken moeten hotelmanagers worden getraind in marktoriëntatiepraktijken om de behoeften, wensen en voorkeuren van hotelgasten te identificeren en te vervullen. Een andere aanbeveling is dat hotelmanagers moeten worden opgeleid om zich in te zetten voor marktgerichtheid. Zo kunnen ze hun hotels aansturen om deze marktgerichtheid over te nemen en te oefenen.



Managementcompetentie en informatie



Het onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de huidige kennis over marktgerichtheid. Managementcompetentie blijkt een positieve invloed te hebben op zowel de verspreiding van informatie en inlichtingen over marktoriëntatie als het reageren hierop. De betrokkenheid van het management houdt positief verband met het genereren, verspreiden en het reageren op informatie over marktoriëntatie. Het onderzoek geeft aan dat de verspreiding van informatie een bemiddelende rol speelt in de relatie tussen managementcompetentie en het reageren op informatie. Waar voorgaande studies beperkt bleven tot het onderzoeken van de impact van marktgerichtheid op marketingprestaties, heeft het onderzoek van Edward Kwame Ayimey laten zien hoe marktgerichtheid logischerwijs van invloed is op omzetgroei, klachten van klanten, klanttevredenheid en klantbehoud.



Promotie Edward Kwame Ayimey



Edward Kwame Ayimey (1969, Ho, Ghana) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Hij is werkzaam aan de technische universiteit Ho in Ghana als vicekanselier van de universiteit en tevens hoofddocent van de afdeling Marketing. Hij heeft diverse managementfuncties bekleed, zoals vicerector van Ho Polytechnic en decaan van de HTU Business School. Edward Kwame Ayimey verdedigt op vrijdag 8 januari 2021 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Market Orientation, Management Competence, Management Commitment and Marketing Performance Nexus: A Study of the Hotel Industry of Ghana' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is Prof. dr. R. J. Blomme, Open Universiteit, Nyenrode Business Universiteit. Co-promotor is Dr. B.Q. Honyenuga, Ho Technical University, Ghana. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.