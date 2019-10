Faillissementen kondigen zich 4 jaar van tevoren aan

Faillissementen zijn zelden een verrassing. Vier jaar voor de feitelijke ondergang rinkelen er al alarmbellen. “Als een bedrijf failliet gaat, krijgen ook andere bedrijven een klap. Soms worden ze meegesleurd de afgrond in. Ik vind het onbegrijpelijk dat de meeste bedrijven zich hier niet tijdig tegen beschermen. Ondernemers trappen in een valkuil die al vier jaar zichtbaar is.” Dat zegt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland. De grootste kredietverzekeraar ter wereld hanteert drie indicatoren die in een vroeg stadium aanstaande faillissementen ‘onthullen’. “Ondernemers hebben de neiging zich te laten verblinden door succes en mooie opdrachten. Zelfs de beste klanten kunnen failliet gaan. De tijd dat van ‘to big to fail’ is al lang voorbij. Als een bedrijf er goed voorstaat is dat geen garantie dat dat jaren zo blijft. Elke ondernemer met behoorlijk grote opdrachten, zou de moeite moeten nemen om de financiële achtergrond van zijn klanten te beoordelen. Die gegevens zijn eenvoudigweg beschikbaar. Wij hebben die bijvoorbeeld en die delen we graag." Kwakkelen Volgens Euler Hermes verlopen faillissementen van Europese mkb-bedrijven volgens vaste patronen. Drie fasen zijn te onderscheiden: de strategiecrisis, de winstgevendheidcrisis en de solvabiliteitscrisis. Vanaf de 2e fase is goed te zien dat een bedrijf in nood is. Geeroms: “Op het moment dat een bedrijf in de gaten heeft dat zijn klant aan het kwakkelen is, kan hij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de leverings- en betalingsvoorwaarden aan te scherpen of afscheid te nemen.” Waarschuwing: 3 indicatoren Waaraan is vroegtijdig te zien dat een bedrijf aan het kwakkelen raakt? Geeroms: “Algemeen wordt gekeken naar de omzet. Als die daalt roept dat vragen op. Euler Hermes vindt dat geen robuuste indicator. Wij kijken naar winstgevendheid (ROI, Return on Investment), kapitalisatie (Equity Ratio) en rentedekking (Interest coverage Ratio). Oftewel: als de neergang inzet, daalt het gemiddelde rendement op geïnvesteerd vermogen. Vervolgens zie je dat het bedrijf steeds meer schulden op zich laadt en tot slot heeft het bedrijf steeds meer moeite om aan de verplichtingen te voldoen.” Durven afwijken Een extra reden voor bedrijven om zich goed te informeren over de financiële achtergrond van hun klanten is volgens Geeroms de disruptie die in nagenoeg alle sectoren gaande is. “Dat zien we in de strategiecrisis: bedrijven die lange tijd floreerden dreigen hun succesfactoren te verliezen. De filosoof Joseph Schumpeter noemt dat ‘creative destruction’ die noodzakelijk is om tot vernieuwing te komen. Dat gaat tegenwoordig sneller en sneller. Durven afwijken van platgereden paden is een must. Niets is funester dan de instelling van ‘we hebben het altijd zo gedaan.” Meer informatie Bovenstaande analyse van Euler Hermes is gebaseerd op een database met meer dan 250.000 Europese MKB-bedrijven. In totaal hebben we 1.653 faillissementen bestudeerd aan de hand van een gegevensgeschiedenis van vier jaar of meer. Hier vindt u meer informatie de drie indicatoren die Euler Hermes hanteert: https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/Three-indicators-can-reveal-SME-insolvency-risk-up-to-four-years-in-advance.html

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een van de leiders op het gebied van (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 5800 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die hun debiteuren willen verzekeren. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen én betaald te worden. De groep heeft in 2018 een omzet van €2.7 miljard geboekt.



Euler Hermes heeft een credit intelligence netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit van meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2017 in totaal €962 miljard transacties beschermd.



Euler Hermes, onderdeel van Allianz, heeft een AA rating van Standard & Poor’s.



Meer informatie: www.eulerhermes.nl

