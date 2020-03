Week van de Mondhygiënist geannuleerd

Vouchers voor gratis check-up en advies Etos-klanten geldig tot en met 20 juli 2020



NVM-mondhygiënisten heeft in overleg met Colgate, GSK en Etos besloten om de Week van de Mondhygiënist te annuleren. Tijdens deze achtste editie, die gepland stond van 16 tot en met 22 maart, zouden aangesloten mondhygiënisten met allerlei activiteiten en voorlichtingscampagnes het belang van een goede mondzorg onder de aandacht brengen. Bij Etos krijgt de consument tot en met 22 maart bij aankoop van twee actieproducten Elmex een voucher voor een gratis check-up en advies bij een deelnemende NVM-mondhygiënist cadeau. Deze vouchers blijven in elk geval geldig tot maandag 20 juli 2020.



“Het belang van goede mondzorg brengen we graag onder de aandacht, maar dan wel op een verantwoorde manier. Vanuit het maatschappelijk belang en de veiligheid van zowel de cliënt als de mondhygiënist hebben we besloten alle activiteiten rondom de Week van de Mondhygiënist te annuleren, aldus Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten. Daarnaast hebben we de afgelopen dagen voortdurend overleg gehad met andere mondzorgkoepels en met experts rondom de bestrijding van het coronavirus. Naar aanleiding daarvan adviseren we met de gezamenlijke mondzorgkoepels om niet-spoedeisende zorg in de praktijk tot in ieder geval 6 april op te schorten”.



