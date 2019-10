Bram Reijnders opent exclusieve galerie in Amsterdam

Nieuwe expositie No More BlahBlah



Na ontelbare reizen en exposities op 6 continenten opent internationaal kunstenaar Bram Reijnders zijn nieuwe pop-up galerie in Amsterdam, in de Van Baerlestraat 26 (tussen PC Hooftstraat en het Museumplein). Van 1 t/m 3 november 2019 vindt het openingsweekend van de galerie plaats en toont Reijnders ook zijn ironische representatie van de tijdsgeest in zijn nieuwe expositie “No More BlahBlah”.



Zijn werken hangen reeds in beroemde galerieën in Miami, Los Angeles, Saint Tropez, Berlijn en Parijs. Met de komst van de galerie wordt Amsterdam hieraan toegevoegd. Reijnders inhaleert, naar eigen zeggen, vooral indrukken van onze tijd en ademt deze indrukken uit als een esthetische manifestatie in zijn kunst. “No More BlahBlah” komt daarom voort uit de ziel van een kunstenaar die, overladen met de hedendaagse informatiestroom, permanent het lawaai absorbeert op zoek naar de essentie, de geest van onze tijd.



Acties zeggen meer dan woorden



"Oordeel mij voor mijn daden, niet voor wat ik zeg" is waar Bram Reijnders in deze expositie op reflecteert. In tijden waarin we ons verloren voelen over de waarheid, zeggen acties meer dan woorden, ze zijn de echte hint naar de waarheid. De werken vertellen verhalen. Echter zijn ze niet bedoeld als propaganda. In deze onafgemaakte verhalen laat Reijnders alle ruimte voor interpretatie; hij ziet het als een speelse brug tussen werelden.



Billboards van muren scheuren



Bram Reijnders oeuvre komt voort uit actie: de eenvoudige handeling om billboards van muren in verschillende wereldsteden te scheuren. Door deze stukjes realiteit te decontextualiseren en nieuwe stedelijke beelden en eigenzinnige popcultuur toe te voegen, ziet de kunstenaar kunst als actie, meer dan verhalend. Reijnders werkdialogen, de hedendaagse samenleving door steden, culturele verschillen en zijn iconen. Dit conceptuele aspect van zijn werk overstijgt inspiratie die zich in zijn beelden manifesteert.



Openingsweekend galerie



Bram Reijnders Galerie (Van Baerlestraat 26, Amsterdam)



1 november 15.00 - 22.00 uur



2 november 15.00 - 22.00 uur



3 november 13.00 - 18.00 uur



https://bramreijnders.nl/