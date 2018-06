Minister Bruins krijgt ’s wereld eerste circulaire instrumentennet

Van Straten Medical presenteert doorbraak van Nederlandse bodem



Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vrijdag 8 juni het eerste circulaire instrumentennet ter wereld in ontvangst genomen.



Het sterilisatienet is door Van Straten Medical gemaakt van gerecycled materiaal. General Manager Bart van Straten van de leverancier van chirurgisch instrumentarium overhandigde de wereldwijde doorbraak van Nederlandse bodem in Sociëteit De Witte, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit ziekenhuizen, de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN), het bedrijfsleven en universiteiten.



Ziekenhuishuisafval is een van de snelst groeiende afvalstromen. Het is daarom van groot belang dat instrumenten op het einde van hun levenscyclus gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Daarvoor heeft Van Straten Medical het programma ‘Circulair Instrumentbeheer’ ontwikkeld. Dat gaat veel verder dan alleen reparatie of het opknappen van chirurgisch instrumentarium. Enerzijds voorziet het programma erin dat instrumenten en materialen niet weggegooid worden, maar na reparatie, revisie en renovatie hergebruikt worden. Anderzijds haalt Van Straten Medical instrumenten of RVS-onderdelen die niet meer gebruikt kunnen worden op, om ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe medische producten zoals een instrumentennet. Daarin worden alle instrumenten die nodig zijn bij een operatie gelegd en naderhand gesteriliseerd. Het RVS waarvan deze netten zijn gemaakt is eindig als grondstof, maar is ideaal om zonder kwaliteitsverlies om te smelten.



Door instrumenten te hergebruiken kunnen Nederlandse ziekenhuizen een kwart van hun inkoopkosten besparen en leveren zij tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.



Op deze manier verandert het programma de keten van ‘maken-gebruiken-weggooien’ naar ‘maken-gebruiken-hergebruiken’. Van Straten Medical beschouwt het ziekenhuisafval als grondstof voor haar productie.



Nederland wil voor 2050 een circulaire economie realiseren, waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt. Volgens Van Straten Medical kan de Nederlandse zorg hierin voor de hele wereld een voortrekkersrol vervullen en het goede voorbeeld geven. Daarom roept Van Straten Medical ziekenhuizen op om zich aan te sluiten bij het circulaire programma.



Als ISO 13485 gecertificeerd beschikt Van Straten Medical over een innovatieve instrumentmakerij voor veelzijdige productontwikkeling en een modern machinepark voor renovatie, revisie, onderhoud en levering van (circulair) instrumentarium. Het programma Circulair instrumentbeheer is volledig gericht op de levensduurverlenging van instrumentarium, waarbij de waarde van producten behouden blijft door reparatie, hergebruik en het slimmer inzetten van voorraden.