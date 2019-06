Sligro Food Group N.V. deelt mede dat de transactie van de op 7 mei 2019 aangekondigde overname van de aandelen van Exploitatiemaatschappij Wheere B.V. door Sligro Food Group Nederland B.V. is afgerond. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van Vroegop Ruhe & Co B.V., bestaande uit Levensmiddelengroothandel De Kweker, Vroegop AGF en transportbedrijf L.A.J. Duncker.



Het volledige persbericht is te downloaden op https://www.perssupport.nl/