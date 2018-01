10 kansen voor een sterker Europa

De eurozone staat eindelijk weer stevig op eigen benen. Als exportland profiteert Nederland hier maximaal van. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes zijn er volop mogelijkheden om juist nu de kracht en stabiliteit van de EU verder uit te bouwen. Risk-director Johan Geeroms geeft uitleg. “Nu is het moment daar Europa sterker te maken.” “Dat alle signalen in Nederland op groen staan, is te danken aan de opbloei van de eurozone. Een sterker Europa is voor ons goed nieuws. Het is fantastisch dat ook in de Zuid-Europese landen de werkloosheid nu sterk terugloopt. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Het momentum is er nu: een uitgelezen kans voor een sterker Europa. Onze onderzoekers hebben hiervoor 10 concrete initiatieven benoemd.” Geeroms noemt enkele voorbeelden: 1. Schokken opvangen om nieuwe crisis te voorkomen “Zoals het IMF wereldwijd de stabiliteit van het monetaire systeem bewaakt, zo zou Europa een EMF moeten krijgen. We hebben met de staatsschuldencrisis gezien hoe kwetsbaar de EU is. Met een eigen Europees Monetair Fonds kunnen we financiële stabiliteit waarborgen. Zo’n EMF kan EU- landen met liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen tijdelijk financiële beschutting bieden. Zo vangen we schokken op en voorkomen we een nieuwe crisis.” 2. Eén financiële toezichthouder De onderzoekers van Euler Hermes constateren dat de financiële markten te zeer versnipperd zijn met overal eigen regels. Geeroms: “We zouden de financiële markten in Europa veel meer moeten integreren. Met één financiële toezichthouder, één set aan regels en één manier van handhaven. Er zouden ook Europese financiële producten moeten komen. Integratie maakt ook de weg vrij voor lagere kosten.” 3. Waarom komt geen enkele tech-reus uit Europa? Een ander concreet voorstel in het rapport van Euler Hermes is een gezamenlijk EU-industriebeleid. “Er is gebrek aan coördinatie. Niet alleen als het gaat om handelsovereenkomsten, maar ook op het gebied van innovatie. De EU-landen zijn allemaal op eigen houtje bezig. Kijk naar de markt van bedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon. Die markt is nergens zo groot als in Europa. Toch staat er in de top 10 van de tech-reuzen geen enkel Europees bedrijf. We zijn te versnipperd bezig.” 4. Eigen digitale markt Volgens het onderzoek zou Europa een eigen interne digitale markt moeten creëren en innovatieve ecosystemen moeten ontwikkelen. Geeroms: “Dat is nodig om te concurreren met China en de VS. Denk aan gebieden zoals kunstmatige intelligentie, big data en biomedische geneeskunde. “Dat zijn de banen van de toekomst. Hoe regel je dat landen hier samen mee aan de slag gaan? Daar zul je regels voor moeten maken. Denk aan gegevensbeveiliging, consumentenbescherming, belasting op digitale transacties; dat soort zaken. Ook is er degelijke financiële ondersteuning nodig. Niet voor een paar jaar, maar eerder voor 10 à 20 jaar. Voor dat soort lange termijn-investeringsrisico’s zou je een Europees investeringsagentschap moeten optuigen.” 5. Jeugd en pensioen Ook op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zou Europa veel meer één beleid moeten ontwikkelen. “Kijk bijvoorbeeld naar thema’s als jongerenwerkloosheid of pensioen. De verschillen per land zijn enorm. Iemand met een internationale carrière heeft aan het eind een verzameling van allemaal verschillende stukjes pensioen. Dat is een rem op Europese arbeidsmobiliteit. Het is de hoogste tijd voor één Europees pensioen.” “Voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, die per EU-land enorm verschilt, is het belangrijk dat er gezamenlijk gekeken wordt naar de vaardigheden waar straks behoefte aan is. De technologische vernieuwing gaat razendsnel. Er dreigt een groot gevaar van tweedeling: wie kan er wel en niet mee? Hoe zorgt Europa ervoor dat we straks de mensen hebben die nodig zijn? Ook dat is een grote uitdaging.” Juist nu het goed gaat met Europa is volgens Geeroms de tijd rijp om structurele problemen aan te pakken. Het rapport van Euler Hermes reikt hiervoor 10 concrete initiatieven aan. Meer informatie Zie bijlage voor het bijbehorende rapport van Euler Hermes hierover.

