Viswinkel Peter Tol gevraagd voor exclusieve haringparty

Viswinkel Peter Tol is bijzonder vereerd met de uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Haring Partij 2018. Hij vertegenwoordigt Volendam op dit chique evenement, waar ruim 800 topgasten elkaar ontmoeten en de komst van de Hollandse Nieuwe vieren.



De Nationale Haring Partij is het oudste en meest gerenommeerde netwerkevenement van Nederland. De 57e editie vindt plaats op woensdag 20 juni in het romantische kasteel De Haar in Haarzuilens, bij Utrecht. Onder de gasten zijn leden van het Koninklijk Huis, ambassadeurs, ondernemers, politici, burgemeesters en prominenten uit de societywereld. Het is een traditionele party die met veel grandeur wordt omlijst. Peter Tol kijkt ernaar uit: “Als je hieraan mag deelnemen, ben je niet de eerste de beste. De organisatie benaderde ons met de vraag, of wij ons vakmanschap willen etaleren door de nieuwe haring te komen serveren. Waarschijnlijk omdat onze zaak in Amsterdam een uitstekende reputatie heeft. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze vis en hebben zelfs een aparte rijpingskast in de koelcel, waar we haring op constante temperatuur houden. En dat proef je terug in de haring. De gasten van de Nationale Haring Partij zullen dat zeker opmerken!”



Alleen al de aanblik van de haring is om van te watertanden. Peter Tol en zijn team zullen zich in Volendamse stijl aan de gasten van de Nationale Haring Partij presenteren.