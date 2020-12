Toenemende groei plantaardige eiwitten markt

De consument van vandaag blijkt meer en meer geïnteresseerd in plantaardige alternatieven voor dierlijk eiwit. Daar zijn ook goede redenen voor. Het meer consumeren van plantaardig voedsel is immers goed voor het verminderen van dierenleed, de bescherming van het milieu en het klimaat, het stimuleren van gelijke voedselverdeling en de gezondheid. Meer en meer consumenten zetten hun vraagtekens bij het eten van dierlijke eiwitten en denken steeds meer na over de gevolgen voor dieren, milieu en gezondheid. Dit verklaart de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten.



Consument kiest voor duurzaam



Het zijn vooral de welvaartslanden waar het bewustzijn en belangstelling groeiende is voor alternatieve eiwitten. De consument wordt steeds bewuster en kritischer. Daar spelen nieuwkomers in de plantaardige eiwitindustrie slim op in. Met nieuwe, innovatieve technologieën en ingrediënten veroveren zij de smaak van de consument en weten deze op grote schaal te verleiden met sterke marketingcampagnes op social media. En goed voorbeeld doet volgen. Bekende fastfoodketens als KFC en McDonalds gaan nu namelijk ook met plantaardige alternatieven overstag.



Amerikaanse consument wil liever plantaardig



Volgens de Amerikaanse Plant Based Food Association (PBFA) groeide de detailhandel van plantaardig voedsel ook in de Verenigde Staten in 2029 met 11,4%. Deze groei is volgens de PBFA sneller dat de groei van de totale voedselverkoop tijdens de COVID-19 pandemie, wat aantoont dat tijdens de crises steeds meer consumenten overgaan op plantaardig voedsel, aldus de PBFA (2020).



Plantaardig verovert de markt



Het moge duidelijk zijn: plantaardig eten wint wereldwijd aan populariteit. De laatste vijf jaren groeide de Nederlandse markt voor plantaardige eiwitten met 4 procent en in 2019 zelfs tot 10 procent, blijkt uit een onderzoek van de ABN AMRO. Naast de groeiende voorkeur voor plantaardige producten is ook functionele voeding trending. Dit is voeding waaraan extra ingrediënten zijn toegevoegd, die een gunstige werking hebben op ons welzijn en gezondheid. Innovatie in de voedselindustrie creëert mogelijkheden voor plantaardige eiwitproductie, waarin de gevestigde industrie van dierlijke eiwitten wel zal moeten meegaan, willen zij hun kansen op de markt niet gaan beperken of verliezen.