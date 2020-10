Elisa Namasté (Denmark) en Anette Tamm (Sweden) beiden in Nederland wegens boeklancering

De Zweedse schrijfster Anette Tamm heeft een "life changing book" in samenwerking met de Deense Elisa Namasté geschreven.



Het boek "I AM Elisa" geeft inzichten en antwoorden op vraagstellingen zoals;



-Waarom zijn de piramides hier?



-Is het mogelijk om te communiceren met stenen, water en bomen?



-Hoe werkt de kracht vanuit het universum en hoe maak je verbinding met alles om je heen?





Ga jij de uitdaging aan als je dit allemaal weet? En hoe ga je hier mee om?



Op 11 november 2020 om 20 uur vindt de officiële boeklancering plaats in Nederland.



Vanuit de Kapel van het conferentiecentrum Samaya te Werkhoven zal er een live-stream verbinding tot stand komen met de rest van de wereld, waarbij het boek direct gelanceerd wordt in 5 landen waaronder Bosnië en de Verenigde Staten.



De veelal reizende Elisa Namasté heeft bewust voor Nederland gekozen. Hier zit een trouwe achterban en Nederland is een basis voor haar.



Elisa is een hoog sensitief spiritueel persoon. Haar quote; "I AM everything and nothing at the same time, an energy sent here to help people reach and feel the light within them. I am able to connect with everything that exists or has ever existed or will ever be created. And yet I don’t know what pair of shoes to put on in the morning."



Elisa geeft wereldwijd lezingen en workshops. Daarnaast verricht ze energetisch werk (Grid Work) op belangrijke krachtplaatsen in deze wereld (zoals verschillende pyramides en leylijnen in Egypte, Roemenië, Bosnië eva). Elisa vindt bewustwording van de mensheid belangrijk, vandaar dat ook haar boek met minimale marges gelanceerd wordt.



Als pdf bijlage treft u een kennismakingsinterview aan: "van Bokser tot Engel"



Ervaar het boek als een mooie kennismaking. Er zijn verschillende onderwerpen mogelijk om Elisa over te interviewen. Ze is in staat om op een heldere en bondige wijze in te spelen op de actualiteit. Denk hierbij aan de grote veranderingen die er momenteel wereldwijd plaatsvinden en de toekomst van de aarde en de mensheid.