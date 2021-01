Dr. Stefan van Rooijen: “Wij moeten van fit zijn een nieuwe gewoonte maken"

“Gezond eten en goed slapen zijn net zo essentieel als regelmatig bewegen, zeker nu in een periode dat Nederland geteisterd wordt door een grote gezondheidscrisis. Maar ook na corona zullen wij anders moeten gaan denken over de manier waarop wij onze gezondheidszorg organiseren. Wij moeten van ‘fit zijn’ een nieuwe gewoonte maken. Werken aan je conditie en het verbeteren van je leefstijl is effectiever én goedkoper dan het slikken van medicijnen”, aldus dr. Stefan van Rooijen, initiatiefnemer van het Fit4Surgery en Fit4Life programma.



Ook fitnessondernemers zien de mentale en fysieke gesteldheid van hun clubleden afnemen. Dit zijn dan nog de mensen die bewust de keuze hebben gemaakt om iets te doen. De wekelijkse uurtjes in de sportschool zijn omgezet naar inactiviteit, waardoor de gezondheid te lijden heeft. Volgens Juliën van der Slikke, fitnessondernemer in Lienden én bestuurslid van de overkoepelende organisatie van Exclusieve Sportcentra, duwen de corona maatregelen veel mensen in de richting van snacks, Netflix en een grotere alcoholconsumptie: “De nadelige gevolgen van deze crisis op de volksgezondheid kunnen nog wel eens een na ijlend effect krijgen als de overheid onze branche niet naar waarde weet te schatten”.



Het wordt vaak onderschat, maar met 3.5 miljoen fitnessbeoefenaars, spelen de sportscholen in Nederland een grote rol in het gezonder en fitter maken van onze samenleving. Nergens ter wereld is het netwerk van professionele sport- en bewegingscentra zo groot als hier. Voor het kabinet en de overheid een geweldig uitgangspunt als zij de Nederlandse burger vitaler willen maken en weerbaarder tegen ziekten en virussen. Als verwijsadres van fysiotherapeuten, huisartsen en specialisten is het door Rutte benoemde ‘zweethok’ zoveel meer. Het is een veilige en gecontroleerde sportieve ontmoetingsplaats, die bewezen bijdraagt aan de gezondheid van heel veel Nederlanders. Deze miljoenen mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid om aan hun eigen vitaliteit te werken. Ook van Rooijen ziet de sportscholen als vitaliteitsmotor van Nederland. ‘Dat is de reden dat we dit jaar gezamenlijk inzetten op het aanbieden van het Fit4Surgery en Fit4Life programma in de sportscholen.’ Hiermee komt een wetenschappelijk bewezen leefstijlprogramma ineens binnen handbereik van velen. En daarmee ook het fit en vitaal zijn.



"Het is tijd dat mensen weer onder deskundige begeleiding in beweging kunnen komen".



Halverwege 2020 zagen we na de eerste lockdown reeds schrikbarende cijfers van onderzoeksbureau Ipsos in samenwerking met de Volkskrant, waarin tot uiting kwam dat maar liefst 38% van de ondervraagden aangaven minder te bewegen en 35% aangaf meer stress te ervaren.[1] Na de tweede golf werd er zelfs door 44% minder gesport.[2] Deze cijfers zouden voldoende alarmerend moeten zijn, om te bewerkstelligen dat mensen weer onder deskundige begeleiding in beweging kunnen komen.