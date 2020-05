Het Nationale Theater opent zijn deuren 1 juni om middernacht

Vanaf 1 juni mogen alle theaters in Nederland de deuren weer openen voor maximaal dertig bezoekers. Het Nationale Theater kan niet wachten, want deze coronacrisis laat meer dan ooit voelen hoe belangrijk het is om live samen te komen. Om juist nú over de toekomst te fantaseren, de afgelopen weken te beschouwen en zo het heden te begrijpen. Om juist nú verhalen te delen die troosten en aan het lachen maken.



Bijzonder openingsprogramma



Maandag 1 juni om 00:01 uur opent Het Nationale Theater zijn deuren met de eerste nieuwe voorstelling in het kader van Het Nationale Theater speelt altijd: een programma van korte, wendbare voorstellingen dat de grote voorstellingen tot de winter vervangt. In de nacht van 1 juni verklaren artistiek leider Eric de Vroedt en HNT-actrice Romana Vrede de liefde aan het publiek met de tekst Liefdesverklaring van Magne van den Berg. Aansluitend worden scènes gespeeld uit het programma Het Nationale Theater speelt altijd. Bij deze nacht is een exclusieve groep publiek aanwezig, maar de nacht wordt ook live gestreamd voor de thuisblijvers.



Wendbaar en schaalbaar



Het Nationale Theater speelt altijd is een wisselend programma van wendbare en schaalbare voorstellingen, uitgevoerd door alle acteurs uit het ensemble van Het Nationale Theater. Het zijn teksten zitten vol troost, hoop en afleiding over thema’s van nu. De voorstellingen gaan radicaal terug naar de basis van het toneel: geen indrukwekkende decors en techniek, maar de kracht van de ontmoeting tussen het publiek en een handjevol acteurs die de liefde voor theater en samenzijn bezingen. Vóór de zomer is het te zien in de Koninklijke Schouwburg in Theater aan het Spui en in Stadsschouwburg Utrecht. Na de zomer gaat Het Nationale Theater speelt altijd ook door het hele land spelen.



Bestaande en nieuwe teksten



Op het programma staan onder meer klassieke teksten van Samuel Beckett (Krapps laatste band door Jaap Spijkers) en Harold Pinter (Een soort Alaska door Yela de Koning, Mark Rietman en Antoinette Jelgersma), moderne teksten van Duncan Macmillan (Longen door Mariana Aparicio Torres en Bram Suijker) en Will Eno (Thom Pain door Bram Coopmans). Joeri Vos schrijft een spinoff van De wereld volgens John voor Betty Schuurman, Hein van der Heijden en Joris Smit. Eric de Vroedt maakt met Hein van der Heijden en Yela de Koning een project geïnspireerd op recente sterfgevallen aan covid-19. Daarnaast zijn twee voorstellingen opnieuw te zien: Language van Vanja Rukavina (2019) en DOPE van Sadettin Kirmiziyüz (2020).



Vast ensemble als vaste waarde



Juist omdat het Nationale Theater beschikt over eigen zalen en regisseurs en acteurs in vaste dienst, kon het de plannen voor het najaar snel aanpassen aan de eisen die de anderhalvemetersamenleving nu stelt. Het ensemble van Het Nationale Theater bestaat uit Soumaya Ahouaoui, Mariana Aparicio Torres, Bram Coopmans, Tamar van der Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Emmanuel Ohene Boafo, Mark Rietman, Betty Schuurman, Joris Smit, Jaap Spijkers, Bram Suijker, Romana Vrede en Stefan de Walle. Het kernregieteam van Het Nationale Theater speelt altijd bestaat uit Eric de Vroedt, Noël Fischer (artistiek leider HNTjong) en Erik Whien.



Twee keer per dag, vier dagen per week



Het Nationale Theater speelt altijd speelt vanaf 1 juni voor ongeveer 25 man publiek en vanaf 1 juli voor ongeveer 95 man publiek. Vanaf de laatste week van juni spelen we twee voorstellingen per dag, een matinee- en een avondvoorstelling. Vanwege de coronamaatregelen is het programma altijd onder voorbehoud: bij gezondheidsklachten van een acteur spelen we een van de andere titels. Alle actuele informatie en de (start-)kaartverkoop is te vinden via de website www.hnt.nl/speeltaltijd. Met Het Nationale Theater speelt altijd reageert Het Nationale Theater als nationaal gezelschap in dialoog met haar publiek op een betekenisvolle manier op de historische coronacrisis die ons allemaal raakt.



Veilig en volgens de richtlijnen



Het Nationale Theater volgt bij alle activiteiten nauwgezet de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat er in en rond de gebouwen is nagedacht over hygiëne en looproutes, zowel voor publiek als cast en crew, zodat Het Nationale Theater op een veilige en gastvrije manier haar deuren weer opent en het publiek verwelkomt.