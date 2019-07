Orange Capital Partners voltooid herontwikkeling in Vlijmen

Met de heropening van de Jumbo Supermarkt in Vlijmen (Noord-Brabant) en de ingebruikname van de nieuwe parkeerplaatsen, rondt OCP de vastgoed ontwikkeling in Vlijmen af.



De nieuwe Jumbo vestiging in Vlijmen aan de Oliemaat is vergroot met c500 m2 en heeft nu een totaal oppervlak van c2.100 m2. Deze vergroting kwam tot stand door het opnieuw inrichten, en het herontwikkelen van het bestaande winkelcentrum. Tevens is op het achtergelegen parkeerterrein het aantal parkeerplaatsen uitgebreid en verruimt met 45 parkeerplaatsen, waardoor nu 190 auto’s kunnen parkeren.



Oomke Postma OCP Retail: “Dankzij de goede samenwerking met Jumbo, de zittende winkeliers en de gemeente, is het gehele proces spoedig verlopen. Het uiteindelijke doel was om de consument in Vlijmen optimaal te bedienen. Door deze herontwikkeling is winkelen aan de Oliemaat weer een stuk plezieriger geworden. “



Orange Capital Partners is een investeringsmaatschappij uit Amsterdam opgericht in 2014. In samenwerking met pensioenfondsen, investeringsbanken en familie offices beheert zij een onroerend goed portefeuille van ruim EUR1.5mrd in Nederland en Ierland. Orange Capital Partners richt zich in Nederland op woningen in de Randstad en wijkwinkelcentra in steden- en middelgrote gemeente. Daarmee speelt zij in op de sterke trend van urbanisatie, en de daarmee samengaande vraag naar huurwoningen en de veranderede functie van het wijkwinkelcentra. Orange Capital Partner is continu bezig met het transformeren en verbeteren van haar winkelcentra zodat ze beter aansluiten bij de wensen van de hedendaagse consument.